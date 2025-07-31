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Власти Новой Зеландии выступили за возобновление разведки нефтегазовых месторождений

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правящая в Новой Зеландии правая коалиция проголосовала в парламенте за отмену запрета на разведку месторождений ископаемого топлива, несмотря на протесты оппозиции, пишет Guardian.

Новозеландские власти называют целью этого закона борьбу с дефицитом энергоресурсов и высокими ценами на них, а также увеличение уровня экспорта полезных ископаемых.

Это решение вызвало резкую критику оппозиции, в частности, партии "зеленых", назвавшей его "позорно регрессивным".

Запрет на разведку месторождений нефти и газа в Новой Зеландии ввел кабинет министров Джасинды Ардерн в 2018 году в рамках плана по сокращению выбросов углекислого газа, целью которого называлось в том числе замедление глобального потепления.

Новая Зеландия Джасинда Ардерн
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