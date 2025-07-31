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ЦБ РФ сохранил на IV кв. макропруденциальные лимиты по ипотеке, ввел лимиты для ИЖС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил на IV квартал значения макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах и снизил с 1 сентября 2025 года макропруденциальные надбавки по кредитам на приобретение строящегося жилья, говорится в пресс-релизе регулятора.

Как отмечает ЦБ, макропруденциальные надбавки в ипотеке способствовали снижению доли наиболее рискованных ипотечных кредитов. За 2 года доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% снизилась с 42% во II квартале 2023 года до 6% во II квартале 2025 года, а доля предоставленных кредитов с первоначальным взносом менее 20% - с 52% до 5% соответственно.

При этом с 1 июля предоставление наиболее рискованной ипотеки ограничивается МПЛ. Для поддержания стандартов ипотечного кредитования МПЛ по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах на IV квартал установлены на уровне значений III квартала.

Высокий уровень макропруденциальных надбавок, поддерживаемый с весны 2024 года, позволил банкам сформировать макропруденциальный буфер капитала по ипотечным кредитам в размере 1,8% от портфеля за вычетом резервов на возможные потери на 1 июля 2025 года.

Учитывая, что предоставление наиболее рискованных кредитов ограничено МПЛ и ускоренное накопление буфера нецелесообразно в условиях сдержанных темпов роста портфеля, Банк России принял решение не применять макропруденциальные надбавки по выдаваемым с 1 сентября 2025 года кредитам на приобретение строящегося жилья в сегментах с первоначальным взносом 20-30% и ПДН 50-70%. Это затронет около 16% выдач в сегменте нового жилья. В сегменте готового жилья макропруденциальные надбавки не изменятся.

Одновременно ЦБ сообщил, что впервые установил на IV квартал МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости. Регулятор отмечает, что в этих сегментах существенная доля выдач приходится на кредиты заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, которые чаще допускают просрочки. Так, во II квартале 2025 года в ИЖС доля выдач кредитов с ПДН выше 80% составила 30% (с ПДН от 50% до 80% - 28%), в потребительских кредитах под залог недвижимости - 46% (с ПДН от 50% до 80% - 28%).

Для ограничения наиболее рискованных выдач Банк России устанавливает МПЛ на уровне ниже среднерыночных значений, сложившихся в II квартале 2025 года. В дальнейшем значения МПЛ в сегментах ИЖС и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки на первичном рынке и необеспеченных потребительских кредитов соответственно.

ЦБ РФ Банк России
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