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ArcelorMittal нарастила во II квартале EBITDA на 18%, до $1,86 млрд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ArcelorMittal увеличила во II квартале 2025 года EBITDA на 18% по сравнению с I кварталом, до $1,86 млрд, говорится в сообщении компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель не изменился.

Прирост показателя компания объясняет оптимизацией активов, инвестпрограммой, способствующей стратегическому росту, завершением процесса рыночной диверсификации. Маржа в прошлом квартале составила $135/тонна, в первом полугодии - $125/тонна, при это средний ориентир в долгосрочной перспективе составляет $89/тонна.

Чистая прибыль составила $1,793 млрд, что в 2,2 раза выше показателя кварталом ранее, и в 3,5 раза выше прибыли за II квартал 2024 года.

Операционная прибыль в прошлом квартале составила $1,932 млрд по сравнению с $825 млн в предыдущем периоде и $504 млн годом ранее. На показатель повлияло, в частности, увеличение объемов добычи и поставок из Либерии, поддержку также оказала Индия, где промышленных масштабов достигли возобновляемые источники энергии, что повышает спрос в стране на высокомаржинальную стальную продукцию.

Выручка во II квартале повысилась почти на 8% кв/кв, до $15,926 млрд, но сократилась на 2% г/г.

Capex ArcelorMittal в апреле-июне составил $0,9 млрд. Ориентир capex на этот год остался прежним - $4,5-5 млрд, включая $1,4-1,5 млрд в стратегические проекты и $300-400 млн на проекты декарбонизации.

Во II квартале компания сократила выпуск стали на 3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 14,4 млн тонн (14,7 млн тонн годом ранее). Отгрузка металла в прошлом квартале составила 13,8 млн тонн (13,6 млн тонн кварталом и 13,9 млн тонн годом ранее). Добыча желруды за квартал не изменилась, составив 11,8 млн тонн (9,5 млн тонн годом ранее).

ArcelorMittal Индия
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