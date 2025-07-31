Рынок акций РФ в четверг консолидировался выше 2730п по индексу МосБиржи

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне позитивных данных Росстата по инфляции, геополитических рисков после недавних заявлений президента США в отношении возможного введения новых антироссийских санкций в виде вторичных пошлин для торговых партеров РФ, а также на фоне снижения нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался выше 2730 пунктов, лучше рынка выглядели акции Совкомбанка (+3,3%), "Совкомфлота" (+2,3%), "МТС" (+1,9%); просели бумаги ВТБ (-0,8%) из-за предстоящей допэмиссии акций.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2732,12 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1071,61 пункта (+2,11%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составил 80,3163 руб. (-1,52 рубля).

Подорожали также акции АФК "Система" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "ВК" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

ВТБ во втором квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 10% в годовом выражении, до 139,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Чистая прибыль за первое полугодие составила 280,4 млрд рублей, что на 1,2% больше аналогичного периода прошлого года. Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную прибыль на уровне 121,1 млрд рублей, прибыль за полугодие - 262,3 млрд рублей.

Наблюдательный совет ВТБ принял решение увеличить уставный капитал банка на 63,2 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 1,264 млрд обыкновенных акций номиналом 50 рублей, говорится в материалах кредитной организации. Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций.

"Выпуск дополнительных обыкновенных акций позволит ВТБ усилить капитальную базу в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Подешевели акции ОК "Русал" (-1,1%), "Норникеля" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Аэрофлота" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (-0,03%) по РСБУ за первое полугодие текущего года снизилась на 7,5% и составила 327,7 млрд рублей по сравнению с 345,8 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Валовая прибыль "ЛУКОЙЛа" снизилась на 5,1%, до 416,4 млрд рублей.

Снижение потребительских цен в РФ с 22 по 28 июля составило 0,05% после снижения также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), сообщил в среду Росстат. Недельная дефляция в РФ с 15 по 21 июля была зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года, во многом это вызвано сезонным фактором удешевления плодоовощной продукции. С начала месяца рост цен в РФ к 28 июля составил 0,71%, с начала года - 4,51%.

Из данных за 28 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 28 июля замедлилась до 9,02% с 9,17% на 21 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Основной рост цен в июле из-за индексации тарифов приходится на первую неделю месяца, поэтому в этом месяце целесообразнее брать недельные данные за июль 2024 года, а не среднесуточные за весь месяц для расчета годовой инфляции.

В Кремле не согласились с высказываниями президента США Дональда Трампа, который назвал БРИКС антиамериканским объединением. "Это не так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал журналистам в четверг соответствующие высказывания Трампа.

В Кремле также опровергли сообщения о том, что процесс возвращения американского бизнеса в РФ поставлен на паузу: никакого процесса и не было. "Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего "ставить на паузу", - сказал Песков журналистам в четверг. Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал некоторые сообщения в СМИ, в которых говорилось, что в настоящее время приостановлены все процессы, связанные с возвращением американского бизнеса в Россию.

Комментарии аналитиков

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи продолжает оставаться под давлением геополитики и сохраняет свои позиции вблизи уровня 2750 пунктов. "Мы видим определенные попытки игроков начать покупки, которые, однако, не находят широкой поддержки и не позволяют рынку оттолкнуться от текущих значений. Причины все те же - с заявления Трампа прошло всего три дня, а ясности по характеру санкций не появилось", - отметил эксперт.

Среди внутренних новостей стоит отметить хорошую отчетность ВТБ за полугодие, однако это не удержало котировки акций от снижения на фоне ожидаемой допэмиссии бумаг. Свое давление на рынок оказала и нефть, которая перешла к снижению от достигнутых к середине недели уровней.

"В ожидании новых геополитических новостей мы считаем, что на рынке сохранится боковое движение, прогноз для индекса МосБиржи на пятницу - 2700-2750 пунктов", - заключил Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть в середине недели выросла на новостях о новых санкциях США против Ирана, а также на угрозах Трампа в отношении поставок российской нефти. В четверг на рынке наметилась коррекция, но котировки Brent удерживаются выше 200-дневной скользящей средней ($71,16 за баррель), что является позитивным фактором. Пробой данного уровня, наоборот, будет служить негативным сигналом.

На ближайшие выходные запланирована встреча ОПЕК+, на которой участники организации примут решение об объемах поставок в сентябре. Большинство аналитиков, опрошенных СМИ, ожидают очередного значительного увеличения добычи, отметила Рокотянская.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдаются смешанные настроения на фоне возросших сомнений относительно вероятности смягчения монетарной политики Федрезервом к сентябрю. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых и подтвердил намерение придерживаться целевого уровня инфляции в 2% и максимальной занятости. ФРС продолжает политику сокращения баланса и остается готовой к корректировке курса при изменении рисков.

Рынок акций РФ в четверг остается под давлением рисков, связанных с недавними заявлениями президента США о возможном введении новых антироссийских санкций, включая вторичные пошлины для торговых партнеров РФ. До возможного введения торговых барьеров осталось 9 дней, что поддерживает уровень неопределенности на рынке, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи движется в нисходящем канале на 4-часовом таймфрейме, поддержка находится на уровне 2714,8 пункта. При негативном новостном фоне индекс может спуститься и до локального минимума в 2604 пункта, а при наличии позитивных новостей целью роста может стать зона 2764 пункта, считает Гудым.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи остается вблизи зоны поддержки 2700-2720 пунктов, при этом обороты торгов невысокие - это говорит о том, что никакого бегства из рисковых активов пока нет. Причиной слабости российского рынка по-прежнему остаются опасения введения США высоких пошлин на товары из стран, закупающих российскую нефть. Данные Росстата о недельной дефляции повышают вероятность, что в сентябре Банк России снизит ставку еще на 2 п.п. Впрочем, в решении регулятора многое будет зависеть от действий американского президента Трампа, считает эксперт.

Лучше рынка выглядят акции "ВК" на фоне новостей, что "ВК Технологии" преобразовались в ПАО. Рынок воспринял это как подготовку к IPO. "По-прежнему считаем, что сейчас далеко не самое лучшее время для выхода на публичные торги. Рынок акций слабый, а из-за высокой безрисковой ставки нужно будет давать огромную премию к "справедливой стоимости", - считает Антонов.

В целом поводов для пробоя зоны поддержки 2700-2720 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, скорее всего, рынок в четверг попытается чуть отскочить вверх, полагает представитель компании "Алор брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в июле 2025 года обновил минимумы с апреля текущего года по индексам МосБиржи и РТС и завершает месяц падением примерно на 3% и 7% соответственно, хотя в середине июля пытался отвоевать потери.

Преобладающими в условиях дивидендных отсечек и ужесточения геополитической риторики США и ЕС оставались осторожные настроения, хотя ЦБ РФ в очередной раз снизил ключевую ставку (до 18% годовых), продолжив цикл смягчения монетарной политики. Действия регулятора в моменте не поддержали рынок, который опасался ужесточения энергетических санкций США в отношении России в случае неспособности в ближайшее время урегулировать украинский конфликт и, в частности, введения 100-процентных пошлин для покупателей нефти из РФ.

Западные фондовые рынки в июле были склонны к росту в ожидании заключения торговых соглашений и стабилизации ситуации в мировой экономике. Так, американские S&P 500 и Nasdaq благодаря силе высокотехнологичного сектора завершают месяц приростом 2,2% и 3,6% соответственно, у очередных рекордных максимумов. ФРС по итогам июльского заседания, вопреки призывам Трампа, вновь сохранила процентные ставки без изменений, а ВВП США во II квартале вырос на 3% к/к после снижения на 0,5% кварталом ранее, отметила Кожухова.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,8-1,3%, FTSE подрос на 0,1%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,4%).

Банк Японии по итогам июльского заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле уменьшился до 49,3 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics. Значение индикатора четвертый месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг торговых пошлин США, ожидая новостей относительно хода переговоров страны с Канадой, Мексикой и Южной Кореей. Дедлайн для вступления в силу новых пошлин для стран, не заключивших соглашение с Соединенными Штатами, наступает в пятницу, 1 августа, и Трамп заявил, что не намерен переносить его. В среду американский президент объявил о введении пошлин в 25% для Индии с 1 августа.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в четверг цены корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $72,4 за баррель (-1,1% и +1% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $68,66 за баррель (-1,9% и +1,1% в среду).

Срок обращения сентябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка в четверг. Контракты на октябрь стоят $71,23 за баррель (-1,7%).

Накануне Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на импорт из Индии. Он добавил, что страна также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей РФ". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за данную политику.

Кроме того, ранее он предупредил о возможности нанесения новых ударов по объектам в Иране, если Тегеран не прекратит развитие своей ядерной программы.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 7,7 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в четверг выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+13,9%), ПАО "Лензолото" (+9,8% и +9,5% "префы"), ПАО "Смарттехгрупп" (+4,6%), ПАО "Россети Волга" (+3,8%), "КАМАЗа" (+3,5%), MDMG (+3,5%).

Упали акции ПАО "Самараэнерго" (-17,3%, до 2,7 рубля; -22% "префы", до 2,675 рубля) после ралли предыдущих дней на дивидендных ожиданиях.

В четверг стало известно, что совет директоров ПАО "Самараэнерго" на заседании 29 июля рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 0,234 рубля на акцию за счет прибыли прошлых лет. Общий размер выплат может составить 899,9 млн рублей, сообщила компания. Дата собрания акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос - 1 октября. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 15 октября.

Также подешевели в четверг акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-5,7%), "ММЦБ" (-2,7%), ПАО "Озон фармацевтика" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,31 млрд рублей (из них 24,19 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,58 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,44 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).