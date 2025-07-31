Рубль в четверг укрепился в основных валютных парах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепился в основных валютных парах второй день подряд, отыграв тем самым большую часть падения начала недели. Поддержку нацвалюте оказали заметно выросшие за последние дни цены на нефть на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно ограничения поставок российских энергоресурсов на мировой рынок.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,098 руб., что на 10,05 коп. (или на 0,9%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. На пике падения курс китайской валюты опускался до 11,031 руб.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 августа на 1,52 рубля, до 80,3163 руб./$1, и снизил курс евро на 3,08 рубля, до 91,8751 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного объявления новых антироссийских санкций в виде вторичных пошлин в отношении товаров из стран - торговых партнеров России, с одной стороны, несут в себе дополнительные риски для российской экономики, что негативно для курса рубля. Но, с другой стороны, эти же самые заявления и угрозы в отношении поставок энергоресурсов из РФ ведут к заметному росту мировых цен на нефть, что оказывает поддержку нацвалюте и тем самым в значительной степени нивелируется негативный эффект от возможных новых антироссийских санкций.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть умеренно снижаются вечером в четверг после роста в предыдущие несколько дней, инвесторы оценивают угрозы Трампа ввести пошлины в отношении покупателей российской нефти. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени снизилась на 1,12%, до $72,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже теряют в цене 1,27%, опустившись до $69,11 за баррель.

Накануне Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на импорт из Индии. Он добавил, что страна также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей РФ". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за данную политику. Кроме того, ранее он предупредил о возможности нанесения новых ударов по объектам в Иране, если Тегеран не прекратит развитие своей ядерной программы.

Тем временем в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 7,7 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей.

Снижение потребительских цен в России за неделю с 22 по 28 июля составило 0,05% после снижения также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), сообщил в среду Росстат. Недельная дефляция в РФ с 15 по 21 июля была зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года, во многом это вызвано сезонным фактором удешевления плодоовощной продукции. С начала месяца рост цен в РФ к 28 июля составил 0,71%, с начала года - 4,51%.

Из данных за 28 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 28 июля замедлилась до 9,02% с 9,17% на 21 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Основной рост цен в июле из-за индексации тарифов приходится на первую неделю месяца, поэтому в этом месяце целесообразнее брать недельные данные за июль 2024 года, а не среднесуточные за весь месяц для расчета годовой инфляции.

Комментарии аналитиков

"Мировые рынки слабо верят в способность Соединенных Штатов осуществить полную изоляцию России. Заявление американского президента Дональда Трампа относительно сроков урегулирования украинского конфликта и возможных пошлин по отношению к России валютный рынок игнорирует. Доллар США за последние два дня потерял порядка 3 рублей. Кроме того, понижение ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании также не сильно повлияло на рост доллара по отношению к рублю. Считаю, что рубль в ближайшую неделю может укрепиться до уровня 78 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела брокерских операций управления операций на финансовых рынках Инбанка Игорь Бажанов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль в начале сегодняшних торгов продолжал активно дорожать к юаню, который немного не дошел до недельного минимума, опустившись к отметке 11,03 руб. Затем российская валюта стала умеренно сдавать позиции, однако во второй половине торгов вернулась к восходящей динамике и закрыла день в хорошем плюсе. "Вероятно, основная масса тех, кто ранее покупал иностранную валюту на усилении геополитических рисков, закончили ее продавать из спекулятивных соображений фиксации прибыли или убытков, в зависимости от уровня входа в позицию", - отметил эксперт.

"Потеряв данную поддержку, рубль может возобновить движение вниз под более равномерным и постепенным воздействием нарушения баланса спроса на инвалюту и ее предложения. Давление на курс рубля также может оказать увеличение покупок инвалюты импортерами по мере восстановления потребительской активности. Ее пока по-прежнему сдерживают высокие процентные ставки, однако они снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ. К тому же свою роль может сыграть и эффект отложенного спроса на товары и услуги", - считает Бабин.

"Рубль относительно быстро отыграл большую часть своего ослабления с начала недели, потому что в значительной степени его драйвером был разовый разворот позиций крупных игроков. Это, впрочем, не меняет наш взгляд на потенциал ослабления рубля до конца текущего года, в результате которого доллар США может достичь отметки 95 руб./$1. На следующей неделе будем внимательно следить за важными вводными по санкциям США", - отмечает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Заявления президента США относительно сроков урегулирования украинского конфликта и возможных пошлин в отношении России провоцируют повышенную волатильность. Несмотря на спекулятивный характер торгов, фундаментальные факторы в пользу постепенного ослабления рубля сохраняются. Ключевая ставка ЦБ снижается, что сокращает привлекательность операций, направленных на получение прибыли от разницы процентных ставок (carry trade); при этом рублевые депозиты становятся менее интересными для экспортеров, которые в меньшей степени мотивированы конвертировать излишки валютной выручки в рубли", - полагают аналитики "Цифра брокер".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают опускаться вслед за понижением ключевой ставки ЦБ на заседании 25 июля. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 июля снизилась на 8 базисных пунктов - до 18,50% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в четверг по отношению к среде на 3 базисных пункта - до 19,52% годовых, на срок три месяца и шесть месяцев - уменьшилась на 1 базисный пункт - до 20,59% и 21,66% годовых, соответственно.