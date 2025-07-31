"Финам" планирует в августе открыть доступ к бирже Японии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Финам" планирует с 6 августа предоставить клиентам доступ к Токийской фондовой бирже, сообщил президент - председатель правления финансовой группы Владислав Кочетков.

"6 августа, то есть уже на следующей неделе, мы открываем доступ российским инвесторам к операциям на Токийской бирже", - сказал Кочетков журналистам.

"Финам" станет первым российским брокером, который открыл доступ к акциям в Японии", - отметил он.

Сейчас "Финам" предоставляет клиентам доступ к биржам Китая, Гонконга, США, Европы.