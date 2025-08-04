Число нефтегазовых буровых в мире в июле выросло 2-й месяц подряд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в июле увеличилось второй месяц подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в мире работало 1622 установки против 1600 в июне. При этом июльский уровень на 92 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в прошлом месяце сократилось на 13 относительно июня (до 541), в Канаде - выросло на 34 (до 167).

Число буровых в Европе повысилось на четыре (до 129), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на три (до 207), в Латинской Америке - не изменилось (143). Между тем в Африке их количество уменьшилось на одну (до 101), на Ближнем Востоке - на пять (до 334).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после роста три года подряд и составило 1734 по сравнению с 1812 годом ранее.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.