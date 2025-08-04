Биржевой товарооборот Белоруссии с РФ вырос до $634 млн

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В январе-июле текущего года биржевой товарооборот Белоруссии с Россией вырос на 26%, сообщила пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

"В январе-июле 2025 года сделки по покупке и продаже товаров на белорусской биржевой площадке заключали компании из 60 регионов России. Это на 12 регионов больше, чем за такой же период 2024-го. Аккредитация на Белорусской универсальной товарной бирже 405 новых резидентов России поспособствовала увеличению биржевого товарооборота с Россией на 26% в январе-июле, до $634 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в структуре взаимной биржевой торговли преобладает белорусский экспорт с удельным весом 85%".

Особенно активно российские компании покупали на бирже мясопродукты, сливочное масло, сухое молоко, кормовые добавки и пиломатериалы. Поставки из России в Белоруссию, на которые пришлось 14% сделок, прежде всего включают уголь, черные металлы и изделия из них, а также широкий ассортимент товаров промышленного и потребительского назначения.

Кроме того, резиденты России использовали платформу БУТБ для торговли с компаниями из других российских регионов и из третьих стран. На такие сделки пришелся 1% всех биржевых сделок с участием российских компаний.

В разрезе регионов в пятерку лидеров по сумме биржевых контрактов вошли Московская, Ленинградская и Смоленская области, Республика Татарстан и Белгородская область. "Все регионы из топ-5 улучшили показатели товарооборота на БУТБ по сравнению с прошлым годом. Так, самая высокая положительная динамика достигнута в торговле с Белгородской и Смоленской областями - в 3,5 раза и в 2 раза соответственно, в то время как по Татарстану темп роста составил 139%, по Ленинградской области - 131%, а по Московской - 102%", - заявили в пресс-службе биржи.

По состоянию на 4 августа на БУТБ аккредитованы 4663 резидента РФ, в том числе 7 биржевых брокеров.