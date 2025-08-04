Alphabet во II квартале полностью вышла из акций CrowdStrike

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc. во втором квартале полностью вышла из акций компании сферы кибербезопасности CrowdStrike, согласно документам на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Материнская компания Google реализовала все 74,23 тыс. бумаг CrowdStrike, которые на конец первого квартала оценивались примерно в $26,2 млн.

CrowdStrike оказалась в центре скандала в прошлом году, когда из-за сбоя ее программного обеспечения вышли из строя около 8,5 млн компьютеров по всему миру, что привело к проблемам в авиасообщении, банках, лечебных учреждениях.

Между тем Alphabet в минувшем квартале не стала менять размер пакетов акций чипмейкера Arm (1,96 млн бумаг), а также разработчиков программного обеспечения GitLab (2,72 млн) и UiPath (7,03 млн).

Самым крупным из раскрываемых компанией вложений на конец июня оказались акции производителя космических спутников AST SpaceMobile. На конец июня этот пакет оценивался в $417,9 млн.