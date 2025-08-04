Индекс Мосбиржи начал неделю с роста выше 2770 пунктов в рамках коррекции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вместе с внешними фондовыми площадками после снижения в предыдущие дни, также "быков" подогревали ожидания итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа; сдерживающими факторами для покупателей выступили подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $69 за баррель) и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ.

Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, уровень 1,5-недельной давности; лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+4%), "Газпрома" (+3,1%) и ПАО "Полюс" (+3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2773,85 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1096,75 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составил 79,6736 руб. (-65,53 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "Роснефти" (+2,3%), "Интер РАО" (+2%), "Норникеля" (+1,7%), АФК "Система" (+1,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "ВК" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ММК" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

Совет директоров МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (+1,2%, до 4175 рублей) рекомендовал дивиденды по итогам I полугодия 2025 года в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 9 сентября. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 29 сентября.

Подешевели акции ОК "Русал" (-0,3%), ВТБ (-0,2%).

На минувших выходных Трамп вновь заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки. В интервью Newsmax он сказал, что в телефонных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что "эта война должна закончиться", что это "ужасная война".

Ранее глава Белого дома назвал 8 августа в качестве крайнего срока для заключения соглашения.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа, заявил Трамп в воскресенье. "Возможно, на следующей неделе, в среду и четверг, он отправится в Россию", - цитируют Трампа журналисты президентского пула. Ранее на этой неделе Уиткофф совершил визит на Ближний Восток. Трамп, как сообщалось, заявил, что после этой поездки Уиткофф направится в РФ.

В Кремле не исключают возможность того, что на этой неделе состоится встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. "Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Продолжается диалог, США продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования. Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается, мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.

Также Песков отметил, что в настоящее время не идет речи об эскалации ядерных конфликтов. "В ядерной войне не может быть победителя. Вот это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим. Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации", - заявил он в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций в начале недели позитивно отреагировал на новости о приезде в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. На котировки бумаг продолжает оказывать влияние не только геополитика и санкционные риски, но и денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Инвесторы будут следить за данными по недельной инфляции, которая, по оценкам Росстата, предыдущие две недели подряд находилась в отрицательной области.

Консенсус-прогноз предполагает, что "Ростелеком" во втором квартале увеличил выручку на 9,6%. Ожидается, что финансовый отчет будет опубликован во вторник, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в понедельник организовал отскок в район 2770 пунктов после спада минувшей недели. Геополитика правит настроениями: 8 августа истечет дедлайн, после которого США могут ввести новые санкции против России, если не будет достигнуто перемирие на Украине. Между тем в середине недели ожидается приезд в Москву Стивена Уиткоффа, спецпосланника главы США, в Кремле не исключили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Рыночная конъюнктура в начале недели была слабой: рубль показывал небольшое укрепление, нефть Brent откатилась к $68 за баррель на фоне решения ОПЕК+ увеличить в сентябре добычу еще на 547 тыс. б/с. Таким образом, альянс в начале осени полностью вернет на рынок ранее добровольно сокращенные 2,5 млн б/с. Реакция нефтяных цен умеренная, так как решение было вполне ожидаемым, отмечает аналитик.

Во вторник будут опубликованы данные по торговому балансу США в июне, а также июльские индексы PMI по сектору услуг КНР, еврозоны и американского рынка. Уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи в очередной раз выступает в качестве сопротивления. Пока драйверов для его уверенного прохождения недостаточно, инвесторы будут следить за новостями. Цены на нефть снизились на фоне решения ОПЕК+ нарастить добычу в сентябре, однако для России ценовое снижение может компенсироваться увеличением объемов производства в рамках квоты, считает эксперт. Прогноз для индекса на 5 августа - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в понедельник растут, что можно расценить как коррекцию после снижения на прошлой неделе. Последние статданные в США показывают слабость экономики, которая также видна и в отчетах компаний, поэтому возможно продолжение снижения фондовых индексов.

Российские инвесторы находятся в ожидании решения США по наложению санкций на РФ - 8 августа истекает новый срок, данный России Трампом. Если к этому числу не будет заключено перемирие с Украиной, то американский президент планирует наложить новые санкции на РФ, напоминает эксперт.

"Учитывая скорость переговорного процесса с Украиной, перемирие к концу недели не будет заключено. Инвесторы надеются, что встреча спецпосланника США с президентом РФ Владимиром Путиным смягчит потенциальное санкционное давление, однако это маловероятно. В любом случае новые санкции США не сильно повлияют на российскую экономику и лишь отодвинут возможность перемирия с Украиной, к чему так стремится США. Понимание этого может вновь заставить США перенести срок по перемирию, что станет поддержкой для рынка", - считает Степанов.

"Мы позитивно оцениваем перспективы российского фондового рынка с текущих значений. Индекс МосБиржи вновь превысил 2735 пунктов, и при закрытии дня выше этого уровня возможен дальнейший рост до 2800 пунктов", - добавил представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос за счет покупок в "тяжеловесных" бумагах энергетического сектора, несмотря на угрозу ужесточения западных санкций. Вероятно, инвесторы надеются на возможность достижения договоренностей в рамках ожидаемого визита спецпосланника США Уиткоффа в РФ 6 или 7 августа.

Акции "Газпрома" выросли на фоне публикации в СМИ в прошлую пятницу данных о росте средних дневных поставок газа компании в Европу в июле на 37% м/м, что, впрочем, было связано с низкой базой сравнения из-за ремонтных работ. "Газпром" в конце июля при этом отчитался о получении убытка по РСБУ в I полугодии 2025 года в размере 11 млрд руб. против убытка 481 млрд руб. годом ранее.

Западные фондовые площадки в понедельник пребывают в стадии коррекционного роста после заметных продаж конца прошлой недели. Ситуация в мировой экономике, несмотря на заключение США торговых сделок с рядом основных партнеров (в том числе с Европой), остается неопределенной из-за сохранения рисков более высокой инфляции и корпоративных потерь, что предупреждает об опасности продаж в среднесрочной перспективе. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня показали уверенный рост, который может предвещать движение к району важных сопротивлений этого лета - 2860 пунктов и 1160 пунктов соответственно на надеждах ослабления геополитической напряженности. Очевидно, на этой неделе инвесторы надеются на возможное смягчение тона Трампа после визита спецпосланника Уиткоффа в РФ и отсутствие новых энергетических санкций, полагает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовым рынкам ИК "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, после истечения 8 августа дедлайна Трампа Соединенные Штаты могут ввести торговые пошлины в 100% для России и ее торговых партнеров. Но нефтяной рынок пока не верит, что санкции смогут значительно повлиять на поставки российской нефти. На встрече нефтяного картеля ОПЕК+ было согласовано увеличение квот на добычу в сентябре (+547 тыс. б/с), пока реакция рынка на это негативная, отмечает аналитик.

На рынке акций РФ на текущей неделе можно ожидать умеренного роста, индекс МосБиржи может попробовать протестировать сопротивление на уровне 2800 пунктов, считает Селезнев.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX выросли на 0,3-1,7%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1-1,5%).

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены замедлили снижение, подогретое ранее решением стран ОПЕК+ об очередном наращивании добычи.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $69,09 за баррель (-0,8% и -2,8% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $66,71 за баррель (-0,9% и -2,8% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить в сентябре квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Решение ОПЕК+ принято, "учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти". Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 7 сентября.

По итогам прошлой недели Brent и WTI подорожали на 3%.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине. "Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в понедельник выросли акции ПАО "Левенгук" (+21,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+21,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+19% и +20,8% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+13,5% и +8,7% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+10,4%), ПАО "Лензолото" (+9,7% и +9,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (+8,3%), ПАО "Таттелеком" (+7%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+5,8%), ПАО "Инград" (+5,5%), ПАО "Якутскэнерго" (+5,3%).

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+1,2%) по МСФО в I полугодии 2025 г. выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,19 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 21,7%, до 8,89 млрд руб. Выручка составила 37,76 млрд руб. (+15,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,2 млрд рублей (из них 8,05 млрд рублей пришлось на "префы" Сбербанка , 7,521 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка и 6,97 млрд рублей на акции "Газпрома" ).