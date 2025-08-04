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Нидерланды, Норвегия, Португалия и ФРГ провели военно-морские учения в Арктике

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Учения четырех членов НАТО - Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии - завершились в водах Арктики и у северного побережья Норвегии, сообщает в понедельник портал Euractiv со ссылкой на командование ВМС НАТО (MARCOM).

"Четыре члена НАТО провели военно-морские учения в арктических водах в рамках более широкого развертывания сил для патрулирования Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

В MARCOM отметили, что учения были направлены на "демонстрацию способности членов альянса работать вместе".

Euractiv напоминает, что НАТО усиливает присутствие в регионе, в том числе для обеспечения безопасности морских путей и слежения за подводной активностью в Арктике, в том числе за подводными кабелями связи, соединяющими материковую Европу со Шпицбергеном.

Представитель MARCOM Арло Абрахамсон заявил Euractiv, что главная цель мероприятий - "повысить понимание альянсом морской среды, улучшить обмен информацией и отработать навигационные маневры".

В конце июля помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Россия видит рост военной активности США и НАТО в арктическом регионе.

"Натовцами ведется активная отработка действий надводного и подводного флота в высоких широтах, оттачивается проведение экспедиционных операций, разведывательно-диверсионных действий. Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полёты вблизи российских баз", - сказал Патрушев в минувший четверг на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ России.

Нидерланды Норвегия Португалия Германия Арктика
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