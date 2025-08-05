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BP во II квартале получила чистую прибыль

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Британская BP Plc получила чистую прибыль во втором квартале, сократив при этом добычу на 3,3%.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в апреле-июне составила $2,353 млрд против $2,756 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в ее отчетности.

Консенсус-прогноз, представленный самой компанией, предполагал данный показатель на уровне $1,82 млрд.

Чистая прибыль составила $1,629 млрд по сравнению с убытком в $129 млн годом ранее.

Объем добычи углеводородов во втором квартале уменьшился до 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,379 млн бнэ/с за тот же период годом ранее. Между тем средняя цена реализации в нефтяном сегменте (oil production & operations) снизилась до $49,03 за бнэ по сравнению с $55,78 за бнэ, в сегменте газа и низкоуглеродных энергоносителей - поднялась до $40,84 за бнэ по сравнению с $36,85 за бнэ.

Компания прогнозирует, что в третьем квартале добыча незначительно снизится по сравнению с уровнем апреля-июня. Между тем производство по итогам 2025 года, как ожидается, сократится относительно прошлогоднего объема, говорится в сообщении. Ранее ожидалось незначительное снижение годовой добычи.

Капиталовложения BP во втором квартале составили $3,4 млрд. На 2025 год компания по-прежнему планирует капзатраты в объеме $14,5 млрд.

Компания также намерена выкупить собственные акции на сумму $750 млн до публикации отчетности за третий квартал. Аналогичный buyback, объявленный по итогам первого квартала, был завершен 1 августа.

Дивиденды за минувший квартал составят 8,32 цента на акцию против 8 центов на акцию кварталом ранее.

BP Великобритания
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