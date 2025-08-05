Курс рубля на "Мосбирже" не показывает ярко выраженную динамику

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" юань слегка подешевел к рублю в ожидании важных геополитических новостей, которые могут поступить позже на этой неделе.

За первую минуту торгов юань подешевел на 0,9 копейки, до 11,0635 рубля. При этом юань оказался на 0,35 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"В среду Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки на июльском заседании регулятора, что может предоставить больше информации относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ЦБ. Минфин сегодня объявит о параметрах покупки/продажи валюты в рамках бюджетного правила. На этой неделе также может состояться очень важная встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, на которой может обсуждаться ситуация вокруг Украины и установленные Дональдом Трампом сроки урегулирования конфликта вокруг Украины", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, по его словам, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине. "Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль ", - написал он в Truth Social. По его словам, Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине. "Поэтому я значительно повышу пошлины, уплачиваемые Индией США", - заявил Трамп.

В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти. "Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - заявило ведомство. В МИД напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках. "Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения украинского конфликта. "Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg. Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну (Китай, Индия, Бразилия), являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".

Мировые цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром после заметного падения накануне на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,16% до $68,65 за баррель. В понедельник Brent подешевела на 1,3%, до $68,76 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,17%, до $66,18 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,5%, до $66,29 за баррель.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

"Фундаментальные факторы указывают на "медвежьи" перспективы нефтяного рынка, поскольку наращивание поставок ОПЕК+ приведет к избытку предложения с четвертого квартала, - сказал Bloomberg аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Однако ключевым и очень реальным риском для этого сценария является введение вторичных пошлин для покупателей российской нефти".