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Hugo Boss во II квартале нарастил чистую прибыль на 27%, выручка превысила прогноз

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG во втором квартале нарастил чистую прибыль на 27% в годовом выражении, при этом показатель превзошел прогнозы рынка, как и выручка.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в апреле-июне составила 1 млрд евро по сравнению с 1,02 млрд евро за тот же период годом ранее. Прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал показатель на уровне 998 млн евро.

Чистая прибыль поднялась до 47 млн евро с 37 млн евро годом ранее и превысила прогноз в 43 млн евро.

Руководство Hugo Boss по-прежнему ожидает, что выручка в 2025 году составит 4,2-4,4 млрд евро, а EBIT повысится на 5-22%, до 380-440 млн евро.

Акции Hugo Boss подскочили на 6% во вторник.

Hugo Boss
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