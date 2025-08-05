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Количество выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке в I полугодии выросло на 20%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Банк России в январе-июне 2025 года выявил 4 тыс. 183 субъекта (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении регулятора.

В том числе было выявлено 467 нелегальных кредиторов (против 1021 в аналогичном периоде 2024 года), 2 тыс. 328 финансовых пирамид (1 тыс. 723 годом ранее), 1 тыс. 365 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (724 годом ранее).

ЦБ отмечает актуальность мошеннических схем с обучающими курсами и имитацией торгов, после завершения которых участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу. Для привлечения клиентов псевдоброкеры также используют "холодные" звонки с использованием социальной инженерии, нативную рекламу на популярных каналах в соцсетях и персональные консультации в телеграм-каналах.

Кроме того, выросло количество интернет-проектов, которые предлагали возможность торговать на криптовалютных биржах. На фоне снижения доверия к инвестированию в иностранные ценные бумаги мошенники стали активнее вовлекать заинтересованную аудиторию, в основном из соцсетей, к игре на разнице курсов криптовалют, пишет ЦБ.

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке информация обо всех выявленных фактах направляется в правоохранительные органы, ФАС и др.

В первом полугодии 2025 года по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), было возбуждено более 240 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе свыше 200 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 300 иных мер реагирования. Доступ более чем к 11 тыс. интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, был ограничен. Потенциальная аудитория заблокированных ресурсов превысила 20 млн пользователей.

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