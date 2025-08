Рынок акций США снизился из-за слабой статистики и торговой неопределенности

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за слабой статистики, торговой неопределенности и неоднозначной квартальной отчетности компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести дополнительные импортные пошлины на чипы в ближайшее время, поскольку хочет, чтобы они производились в США. Это произойдет "в течение следующей недели или примерно в это время", сказал он в эфире телеканала CNBC. Кроме того, в этот же интервал времени он намерен объявить о дополнительных пошлинах на фармацевтическую продукцию, причем их размер может составить 250%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение в среднем до 51,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Котировки акций Gartner Inc. рухнули на 27,6%. Исследовательская компания во втором квартале увеличила выручку на 5,7%, но ухудшила ее прогноз на 2025 год.

Цена бумаг Vertex Pharmaceuticals упала на 19% после того, как фармацевтическая компания объявила о прекращении испытаний обезболивающего препарата нового поколения.

Капитализация Yum! Brands Inc. сократилась на 5,1%. Оператор ресторанов быстрого питания во втором квартале увеличил чистую прибыль на 2%, выручку - на 10%, при этом его скорректированная прибыль и выручка недотянули до прогнозов.

Бумаги Salesforce Inc. подешевели на 1,9%, McDonald's Corp. - на 1,8%, Microsoft Corp. - на 1,5%, Nvidia Corp. - на 1%, Apple Inc., Alphabet Inc. и Tesla - на 0,2%.

В то же время акции Pfizer Inc. прибавили в цене 5,2%. Фармацевтическая компания во втором квартале получила скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка.

Бумаги DuPont de Nemours Inc. подорожали на 2,4%. Химическая компания в апреле-июне сократила чистую прибыль втрое, однако ее выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания.

Стоимость Palantir Technologies, поставщика решений для работы с большими данными, взлетела на 7,9%. Компания в прошедшем квартале нарастила чистую прибыль в 2,4 раза, скорректированный показатель и выручка оказались выше консенсус-прогноза.

Также благодаря хорошим финпоказателям котировки акций производителя дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков и автобусов Cummins Inc. выросли на 3,2%, владельца НПЗ и оператора трубопроводов Marathon Petroleum - на 0,6%.

Бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 1%, UnitedHealth Group - на 4,2%, Boeing Co. - на 1,1%, Intel Corp. - на 3,5%, Chevron Corp. - на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 61,9 пункта (на 0,14%) и составил 44111,74 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 30,75 пункта (на 0,49%) и составило 6299,19 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 137,03 пункта (на 0,65%) и завершил сессию на отметке 20916,55 пункта.