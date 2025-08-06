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Курс рубля на "Мосбирже" не демонстрирует ярко выраженной динамики

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" курс рубля не демонстрирует ярко выраженной динамики в ожидании важных геополитических новостей, которые должны поступить в ближайшие дни, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,2 копейки - до 11,099 рубля. При этом юань оказался на 0,46 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против России, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой. "Посмотрим, что произойдет в довольно недалеком будущем", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, будет ли он готов ввести меры против России. "Завтра (в среду - ИФ) у нас будет встреча с Россией, после этого можно будет принимать решения", - добавил президент США.

При этом он не стал называть размер пошлин, которые может ввести. "Я никогда не называл эту цифру, но что-что в таком ключе мы можем сделать", - ответил он на вопрос о том, могут ли пошлины составить 100%. Ранее, как сообщалось, Трамп озвучивал именно подобную цифру. Трамп в очередной раз заявил, что происходящее на Украине "это война Байдена". "Моя задача - вывести нас из этой войны", - добавил он.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа, его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Власти США рассматривают возможность добавить в санкционные списки по России связанные с ней танкеры, если Россия к пятнице не пойдет на прекращение огня на Украине, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с дополнительными санкциями против российского "теневого флота" танкеров, если президент России Владимир Путин не согласится к пятнице на прекращение огня на Украине. Два человека, знакомых с дискуссиями в Белом доме, заявили, что дополнительные санкции США против "теневого флота" были бы первым легким шагом вызвать издержки у России", - информирует издание.

Другой собеседник FT, близкий к администрации, заявлял, что Трамп, вероятно, примет решение о том, какие меры принять в отношении России, после возвращения из поездки Уиткоффа. "Это зависит от того, что привезет с собой назад Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно без ничего, Трамп выйдет из себя", - сказал источник.

Мировые цены на нефть повышаются утром в среду после падения до минимумов за пять недель накануне. Инвесторы ждут решения президента США Дональда Трампа о санкциях против покупателей российской нефти, опасаясь негативных последствий введения новых ограничительных мер для устойчивости предложения на рынке.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,95% до $68,28 за баррель. Во вторник Brent подешевела на 1,63%, до $67,64 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,97%, до $65,79 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,7%, до $65,16 за баррель.

Контракты на Brent и WTI завершили торги во вторник на минимумах за пять недель. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывало беспокойство инвесторов, связанное с возможностью сокращения спроса на энергоресурсы в условиях ослабления глобальной экономики при продолжающемся наращивании добычи странами ОПЕК+.

Трамп заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов из-за того, что Дели покупает нефть из России. "Мы договорились о пошлинах в 25%, но я думаю, что в течение ближайших 24 часов значительно подниму пошлины, потому что они покупают российскую нефть", - заявил он CNBC.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 4,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее существенного снижения - на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, во вторник курсы валют не показали значимых изменений, продолжив консолидацию на уровнях двухнедельной давности, в частности биржевой курс юаня продолжил удерживался чуть выше отметки 11 рублей при невысокой торговой активности в отсутствие значимых новостных триггеров.

"В ближайшие дни валютный рынок будет ждать новостей от визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и прояснения ситуации с возможными санкциями США. Пока нет оснований для выхода курса юаня из диапазона 11,0-11,5 рубля, способного более определенно судить о возможности смены тренда в динамике рубля. Ключевым фактором, определяющим курсообразование, по-прежнему остается активность экспортеров - предложение по-прежнему более масштабируемо, несмотря на начинающуюся подготовку импортеров к осеннему оживлению спроса и некоторое снижение цен на нефть", - считает Локтюхов.

Brent WTI Дональд Трамп ОПЕК США
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