Модернизация электроэнергетики в курортных районах Крыма обойдется в 8 млрд руб.

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Реконструкция трех подстанций 110 кВ и линии электропередачи, а также строительство двух ЛЭП на южном берегу Крыма обойдется в 8 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам в среду.

По его словам, предстоит провести реконструкцию ПС 110 кВ "Дарсан" (Ялта) и ПС 110 кВ "Шарха" (Алушта). Кроме того, ожидается завершение работ по реконструкции ПС 110 кВ "Гаспра" (Ялта).

Планируется построить ЛЭП Алушта -"Артек" с заходом на подстанцию 110 кв "Алушта" и ЛЭП Лучистое-Шарха с заходом на ПС "Шарха", выполнить реконструкцию воздушной линии 110 кВ Алушта-Аянская с отпайкой на подстанцию "Перевальное" и устройством заходов на ПС 110 кВ "Лучистое".

Выполнение этих работ Аксенов анонсировал в апреле, но их стоимость тогда не раскрыл. Сроки проведения модернизации объектов электроэнергетики пока не уточняются.

Работы выполняются для борьбы с аварийными отключениями в период повышения нагрузок на сети летом. В этом году на фоне аномальной жары пиковое потребление электроэнергии в Крымской энергосистеме с учетом Севастополя составила 1687 МВт, без учета Севастополя - 1348 МВт, уточнил Аксенов.

"Однако энергодефицита нет, все проходит штатно, крупных аварий не зафиксировано, веерных отключений или графиков вводиться не будет", - подчеркнул он.

В июле министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщал "Интерфаксу", что на фоне жары потребление электроэнергии в республике выросло на 30%, в основном за счет увеличения числа включенных кондиционеров и холодильников.

В июле прошлого года на фоне аномальной жары в Крыму вводили графики отключения света, происходили регулярные перебои с подачей электроэнергии потребителям, особенно в курортных районах.