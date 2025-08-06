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Производитель сыра "Виола" сменил гендиректора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Производитель сыра "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Valio, сменил генерального директора.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 5 августа компанию возглавил Алексей Гаврисин, он сменил Антона Лиленко, исполнявшего обязанности гендиректора с конца 2023 года. Гаврисин также является генеральным директором мясокомбината "Павловская слобода", который принадлежит Раисе Деминой. Она также владеет ООО "Дэнир", которому принадлежит "Виола".

Как сообщалось, финский молочный концерн Valio в 2022 году продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком" (бенефициар - Демина). В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Московской области и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре 2022 года компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Был также проведен ребрендинг и на смену сырам Valio и Oltermanni пришли сыры Viola и Laplandia.

Владельцем ООО "Виола" с декабря 2022 года является ООО "Дэнир".

Выручка "Виолы" в 2024 году выросла почти на 26% до 11,3 млрд рублей, чистый убыток составил 19,8 млн рублей против чистой прибыли в 295,8 млн рублей годом ранее.

Виола ООО "Виола" ООО "Валио" ООО "Дэнир"
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