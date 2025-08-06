Платформенный диспут. Обзор

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", впервые определивший правила игры для маркетплейсов и других цифровых платформ, прошел длинный путь.

В мае 2024 года о необходимости законодательного регулирования деятельности таких платформ заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а в ноябре Минэкономразвития опубликовало первую версию законопроекта, после чего стартовал процесс многочисленных доработок и создания альтернативных версий.

Активная стадия началась в июне 2025 года после поручения президента ускорить работу над принятием законопроекта: уже 3 июля документы поступили в Госдуму, 22 июля закон был принят в третьем чтении без существенных поправок (за исключением срока вступления в силу), а 25 июля одобрен Советом Федерации.

Параллельно с законотворческой работой представители маркетплейсов и розничной торговли продолжали активно обсуждать отдельные положения будущего регулирования. Дискуссия не утихает и сейчас, несмотря на то, что закон уже принят, подписан президентом и вступит в силу с 1 октября следующего года. Правда, теперь обсуждение трансформировалось в последовательную критику со стороны несогласных с его положениями.

Скидки: убавить или прибавить?

В части онлайн-торговли закон был призван не только зарегулировать конкретную отрасль, но и повысить уровень доступности товаров, развития предпринимательства и конкуренции, а также обеспечить баланс экономических интересов между всеми участниками рынка.

Возможно, одним из ключевых положений закона стало требование получения согласия продавца на установление скидок. Ранее маркетплейсы могли навязывать селлерам скидки за счет последних автоматически. Жалобы продавцов привлекли внимание ФАС еще до принятия закона, в результате чего регулятор потребовал от Wildberries и Ozon внести изменения в работу с ними. С апреля 2025 года два крупнейших маркетплейса объявили, что добавили для продавцов возможность установить бессрочный запрет на автоматическое включение их товаров в акции. Теперь это закреплено на законодательном уровне.

Другая мера, которая защищает продавцов, заключается в обязанности маркетплейсов предупреждать партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней, отмечает владелец "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук.

"Это дает время на адаптацию и защищает от резких и неожиданных шагов со стороны платформ. При этом санкции за нарушения тоже не могут вводиться моментально - требуется предупреждение за 3 дня, что делает процессы прозрачнее", - рассказал он "Интерфаксу".

В то же время большинство этих правил и так работали на практике, а отражение этих мер в законодательстве по сути отражают сложившуюся реальность. Другие аспекты, которые волнуют продавцов, все так же не регулируются.

"Он (закон - ИФ) не ограничивает комиссии, которые может взимать маркетплейс, не запрещает продвигать товары только тех, кто платит за продвижение. Главное, что закон не регулирует алгоритмы выдачи, через которые маркетплейсы могут управлять видимостью товаров и фактически подталкивать продавцов к участию в акциях или к дополнительным тратам", - считает Бакальчук.

Вместе с тем именно тема скидок в законе вызвала наибольшую дискуссию как среди маркетплейсов, так и со стороны их ближайших конкурентов на рынке офлайн-ритейла. Компании выступают за введение ограничений на размер скидок, которые маркетплейсы могут предоставлять за свой счёт, поскольку, по их мнению, это создаёт ценовой дисбаланс в отрасли. По их мнению, такая скидка не должна превышать 10% от товарооборота маркетплейса. Аргументом в пользу этого компании называли положения закона о торговле, в котором установлены более жесткие ограничения по вмешательству в ценообразование продавцов, говорил источник "Интерфакса", знакомый с их предложениями.

"Наиболее острая проблема, которую закон обошел стороной - это ценовой демпинг маркетплейсов. Он осуществляется крупными маркетплейсами (в первую очередь Wildberries и Ozon) на постоянной основе и заключается в том, что платформы вмешиваются в ценообразование продавцов и значительно занижают цены на их товары за счет вложения собственных средств - вплоть до 50% оригинальной стоимости товара. Такая практика влечет негативные последствия и для продавцов, и для потребителей, и для альтернативных каналов продаж: закрываются целые сектора офлайн-бизнеса, за счет перепродажи дешевых импортных товаров снижается потенциал отечественного производственного сектора, конкурирующие маркетплейсы вынуждены сокращать свою деятельность", - считает партнер адвокатского бюро ЕПАМ Евгений Большаков.

За ограничение размера скидки официально выступают в различных ассоциациях и представители e-commerce, которые ожидают, что позиция отрасли будет учтена в подзаконных актах.

"В закон не вошел ряд предложений от представителей e-commerce и офлайн-ритейла, в том числе касающихся унификации подходов к ответственности за товар и системам ценообразования. Это создаёт определённый дисбаланс, позволяя платформам с другой бизнес-моделью использовать более гибкие условия работы по сравнению с традиционными форматами", - говорит директор по взаимодействию с органами власти онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Роман Сидорец.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) также ожидает, что наряду с другими предложениями по доработке законодательства в отрасли будут учтены и предлагаемые ограничения по скидкам.

Впрочем, крупнейший маркетплейс Wildberries считает предложение об ограничении скидок нецелесообразным и даже "вредным". "Скидки являются общепринятым маркетинговым механизмом, которым традиционная розница пользуется без каких-либо ограничений, предоставляя своим покупателям карты лояльности, бонусные баллы, проводя регулярные скидочные акции. В таких условиях ограничение возможности использования этого инструмента в электронной коммерции приведет к созданию неравных условий для цифровых платформ", - апеллирует представитель объединенной компании Wildberries&Russ.

Он также отметил, что введение ограничений на скидки приведет к росту цен не только на маркетплейсах, но и в офлайн-рознице.

"Цель такого предложения ритейлеров - не только искусственно ограничить развитие передовых маркетплейсов в угоду устаревающим или неэффективным бизнес-моделям, но и "развязать себе руки" в части перспективы повышения цен на товары повседневного спроса. При этом заплатить за их комфорт придется в конечном итоге, естественно, потребителю из своего кармана", - заключает он.

В свою очередь аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин не видит необходимости регулировать размеры предоставляемых скидок. "Более разумно пересматривать жесткое регулирование офлайн-ритейла", - считает он.

Сам закон, по его мнению, пока не наносит вреда ни одной из заинтересованных сторон, хотя полностью отвечать интересам сложно.

"У нас есть интересы платформ, продавцов и других партнеров, а также потребителей. Все хотят для себя больше возможностей и меньше обязанностей. При этом шаг в сторону регулирования процесса сделан и со временем, вероятно, методология будет дорабатываться", - отмечает Михайлин.

Качеству нет предела

Другой вопрос, который волнует отрасль торговли, касается маркировки, а именно - отсутствие прямой обязанности маркетплейсов по проверке маркировки товаров во всей цепочке их доставки. Согласно принятому закону, такая обязанность возложена на продавцов и онлайн-площадки при размещении карточки товара: продавцы обязаны разместить в карточке информацию об исполнении требований по маркировке, а маркетплейсы - размещать информацию о том, что продавец зарегистрирован в системе "Честный знак" и удалять карточки с подлежащими маркировке товарами, если на них не указаны данные об исполнении требований по маркировке.

"Что касается предложения по ужесточению требований к работе платформ с маркировкой, то мы соблюдаем требования обязательной маркировки по системе "Честный знак" и давно работаем с маркировкой - передача сведений о маркированном товаре в "Честный знак" уже налажена", - отвечают на предложение в Wildberries&Russ.

Кроме того, ряд игроков e-commerce в целом выражают озабоченность по поводу требований к качеству продаваемого на маркетплейсе товара.

"Нам, как компании, работающей напрямую с b2b-сегментом из сфер производства, услуг и строительства, особенно важно видеть в тексте закона более чёткие и универсальные критерии контроля качества товара", - говорит Роман Сидорец, ожидая, что это будет учтено в будущем.

В то же время механизм борьбы с контрафактом также необходим, считают в РАТЭК. Например, за счет внедрения "концепции личного кабинета" для борьбы с контрафактом.

Однако, несмотря на разногласия, все участники рынка признают, что закон о платформенной экономике все же закладывает важные основы регулирования отрасли и фиксирует правила, которые уже существовали на практике.

К тому же ряд предложений бизнеса были включены в финальную версию закона. По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, речь идет об упорядочении политик скидок за счет продавца, установлении требований к продавцу и товарам, а также о регламенте идентификации продавца.

"В законе нет резких перекосов - ни в пользу маркетплейсов, ни в пользу продавцов. Всё достаточно мягко, аккуратно, без резких движений. В этом и есть главный смысл закона: не потрясти рынок, а навести порядок и зафиксировать правила, которые уже работают", - считает Владислав Бакальчук.

По словам Евгения Большакова, парламентарии уже заявили о планах доработать регулирование платформенной экономики в осеннюю сессию. Будут ли учтены все пожелания критиков закона - неизвестно.

"Доработка, надеемся, сможет позволить сбалансировать регулирование традиционной и онлайн-торговли и учесть интересы всех участников рынка", - отмечает Большаков.

Вместе с тем, летом президент РФ уже поручал проанализировать действующее регулирование традиционной розничной торговли. "Такое регулирование уже во многом устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - констатировал он.

Дело в банке

Но вопросы к маркетплейсам продолжают поступать не только со стороны конкурентов из сферы торговли. В прошлом месяце на площадке Минфина обсуждалась инициатива Альфа-банка - а именно подготовленный финансовой организацией законопроект, вводящий требования к предложению банковских услуг на цифровых платформах, занимающих доминирующее положение, а также запрет на недобросовестную конкуренцию при проведении расчетов на маркетплейсах.

Материалы законопроекта косвенно указывали на то, что компании, на которые направлен весь фокус предлагаемого регулирования, - Ozon и Wildberries. У обоих маркетплейсов есть собственные дочерние банки, при этом площадки устанавливают дифференцированные цены на товары в зависимости от того, картой какого банка оплачивается покупка.

"Это ущемляет права потребителей в связи с отсутствием у них возможности выбрать услуги сторонних поставщиков (воспользоваться картами других банков, чтобы приобрести товар по сниженной цене), заставляет потребителя оформить дополнительный продукт, который зачастую не несет для покупателя дополнительной ценности, кроме получения товара по сниженной цене (скидки на товар)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту Альфа-банка.

Кроме того, крупнейшие маркетплейсы предлагают потребителям другие финуслуги, в том числе кредиты, депозиты и сервисы рассрочки. Однако потребителю не предоставляется доступ к аналогичным услугам других поставщиков - что ведет к снижению уровня конкуренции, нерыночному ценообразованию и установлению невыгодных условий для потребителей, отмечается в пояснительной записке.

Минфин не поддержал предложенные поправки, заявив о необходимости дополнительной проработки вопроса с другими ведомствами, в том числе ЦБ, Минэкономразвития и Минпромторгом.