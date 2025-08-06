McDonald's увеличил квартальную чистую прибыль на 11%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 11%, выручку - на 5%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $2,25 млрд по сравнению с $2,02 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $3,14 с $2,8.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,19 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $3,14 на акцию.

Квартальная выручка McDonald's увеличилась до $6,84 млрд с $6,49 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка $6,7 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в апреле-июне выросли на 3,8%. В том числе, в США этот показатель увеличился на 2,5%, за рубежом - на 4%.