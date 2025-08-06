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Мосбиржа планирует в конце сентября синхронизировать старт утренних торгов на рынке акций и облигаций

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в конце сентября увеличить время торгов на долговом рынке, говорится в сообщении площадки.

Так, утренняя сессия будет начинаться в 6:50 вместо 8:50 по московскому времени. "Это позволит унифицировать старт торгов на рынке акций и облигаций и повысит удобство участников торгов и их клиентов", - отмечает биржа.

Также на рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию - она будет начинаться сразу с торгового периода и проводиться с 19:00 до 23:50.

Кроме того, для инструментов рынка акций будет доступен новый тип заявок "по среднему лимиту" - WLIM-заявка. "В отличие от обычной лимитной заявки, которая исполняется строго не хуже заданной цены (абсолютного лимита), для нового типа заявок возможно исполнение по цене хуже цены, указанной в заявке, но при этом средневзвешенная цена сделок будет не хуже цены, указанной в WLIM-заявке. В форме ввода лимитной заявки добавится выбор между абсолютным (по умолчанию) и средним лимитом цены. WLIM-заявка расширяет возможности исполнения лимитной заявки по желаемой цене", - поясняет биржа.

Сейчас утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50, на рынке облигаций - с 8:50 до 9:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50.

Московская биржа
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