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Wildberries получила разрешение на строительство штаб-квартиры в "Москва-Сити"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Компания Wildberries&Russ получила разрешение на строительство 75-этажного бизнес-центра в "Москва-Сити", сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Одобрено строительство высотного бизнес-центра в Пресненском районе столицы (...). Объект возведут в составе ММДЦ "Москва-Сити" по адресу: Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. (...) Девелопер проекта - объединенная компания Wildberries&Russ", - говорится в сообщении.

Небоскреб станет штаб-квартирой маркетплейса. В здании смогут работать до 17 тысяч сотрудников.

Как уточнил председатель комитета Антон Слободчиков, общая площадь комплекса составит 202,6 тысячи кв.м, а офисы займут 128 тысяч кв.м. Также в здании предусмотрен подземный паркинг на 305 машино-мест.

Wildberries&Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 3,5 млн кв.м. До конца 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв.м складских площадей.

Wildberries Мосгосстройнадзор Москва-Сити Russ Пресненский район Москва
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