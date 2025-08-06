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Акционеры УБРиР одобрили присоединение ВУЗ-банка

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР, Екатеринбург) на внеочередном собрании 4 августа одобрили реорганизацию ПАО в форме присоединения к нему ВУЗ-банка (Екатеринбург), говорится в сообщении УБРиРа.

Пресс-служба УБРиРа сообщает, что соответствующее положение внесено в устав организации.

"В 2015 году Агентство по страхованию вкладов выбрало УБРиР в качестве инвестора для финансового оздоровления ВУЗ-банка. Программу финансового оздоровления, согласованную с Банком России, наша команда реализовывала на протяжении 10 лет. Санация будет завершена до конца сентября присоединением ВУЗ-банка", - отметил президент УБРиР Алексей Долгов, слова которого приводятся в сообщении.

УБРиР станет правопреемником ВУЗ-банка после присоединения и будет отвечать по всем его обязательствам в отношении кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Офисные сети банки полностью объединили в 2021-2022 годах. В конце сентября обслуживание клиентов завершит дополнительный офис "Университетский" ВУЗ-банка.

Ранее сообщалось, что УБРиР рассчитывает присоединить ВУЗ-банк до конца года.

ЦБ РФ в 2015 году отозвал лицензию у Пробизнесбанка, опорного банка группы "Лайф", а также утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства других банков группы "Лайф", в том числе ВУЗ-банка. Инвестором при санации банка был выбран Уральский банк реконструкции и развития.

УБРиР по итогам первого полугодия 2025 года занял 28-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ВУЗ-банк - 106-е место.

УБРиР Уральский банк реконструкции и развития ВУЗ-банк Екатеринбург
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