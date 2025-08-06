ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Положительный разрыв выпуска в российской экономике (перегрев - ИФ) во II квартале продолжил снижаться, в III квартале может полностью закрыться при сохранении текущих тенденций, говорится в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Участники заключили, что во II квартале отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста (положительный разрыв выпуска, или перегрев - ИФ) продолжило уменьшаться. На это указывают снижение инфляционного давления, замедление роста внутреннего спроса, признаки снижения напряженности на рынке труда и нормализации загрузки производственных мощностей, а также модельные оценки разрыва выпуска", - говорится в документе.

"При этом некоторые участники обсуждения отметили, что положительный разрыв выпуска может полностью закрыться уже в III квартале, если текущие тенденции сохранятся", - отмечают в ЦБ.

По оценкам ЦБ, пик перегрева экономики был пройден в IV квартале 2024 года, после чего она вошла в фазу охлаждения.