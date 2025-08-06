В ЦБ отметили, что меньший шаг снижения ставки в июле мог способствовать избыточному охлаждению экономики

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июле всего лишь на 100 базисных пунктов (б.п.) могло способствовать чрезмерному охлаждению экономики, значительному и длительному отклонению инфляции вниз от цели, говорится в резюме июльского обсуждения ставки.

"Выбирая между снижением на 100 и 200 б.п., участники обсуждения оценили риски обоих решений. При меньшем шаге основной риск связан с ужесточением денежно-кредитных условий, избыточным охлаждением экономической активности, которое может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вниз от 4%", - отмечает Банк России.

При шаге в 200 б.п. был риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий из-за ожиданий столь же быстрого движения ключевой ставки вниз на будущих заседаниях, что создаст сложности для замедления инфляции к 4% в 2026 году.

"Большинство участников пришли к выводу, что даже при снижении ключевой ставки на 200 б.п. жесткость денежно-кредитных условий все же будет достаточной для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - подчеркивает ЦБ.

Банк России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых, оставив нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). На "столе" были варианты снизить ставку на 100, 150 и 200 б.п., но предметно обсуждалось снижение на 100 и 200 б.п., отмечает ЦБ. Также рассматривались два варианта сигнала: умеренно мягкий сигнал (об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях) и нейтральный сигнал (без указания на направленность дальнейших шагов).

"Некоторые участники считали, что можно перейти к умеренно мягкому сигналу. Их прогноз предполагал большую вероятность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, чем сохранения или повышения. Однако большинство участников согласились, что необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски все еще преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки", - подчеркивает ЦБ.

Сторонники шага снижения ставки на 100 б.п. указывали на сохранение повышенной неоднородности динамики инфляции, отсутствие устойчивой тенденции к снижению инфляционных ожиданий, не полную нормализацию на рынке труда, значительное смягчение денежно-кредитных условий с июня, а также на то, что дезинфляционное влияние бюджетной политики в 2025 году пока не реализовалось полностью.

Участники дискуссии, выступавшие за шаг в 200 б.п. отмечали существенное снижение показателей устойчивого роста цен с начала года, инерционность инфляционных ожиданий, менее напряженную ситуацию на рынке труда, ожидание уменьшения первичного структурного дефицита бюджета во втором полугодии и дезинфляционный эффект со стороны бюджетного фактора. "Учитывая более быстрое, чем ожидалось, уменьшение инфляционного давления, для поддержания той же степени жесткости денежно-кредитных условий в реальном выражении требуется существенное снижение ключевой ставки", - считают сторонники большего шага смягчения ДКП.