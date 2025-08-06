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Правительство Мексики создает инвестфонд на $13,4 млрд для поддержки Pemex

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство Мексики создает инвестиционный фонд на сумму $13,4 млрд (250 млрд мексиканских песо), предназначенный для стратегических проектов и выплат поставщикам государственной Petroleos Mexicanos (Pemex) - нефтяной компании с самой большой задолженностью в мире, сообщается на сайте президента страны.

Национальный банк Banobras предоставит не менее половины суммы, остальная часть будет профинансирована при участии частных институтов.

Стратегический план Pemex на 2025-2035 годы, представленный главой государства Клаудией Шейнбаум, предусматривает, что с 2027 года у компании будет достаточно доходов для погашения долга и осуществления инвестиций. Помимо снижения задолженности с $98,8 млрд до $77,3 млрд к 2030 году планируется поддержание добычи нефти на уровне 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,6 млн б/с в настоящее время и увеличить производство нефтепродуктов и газа.

В конце июля Мексика привлекла через облигации $12 млрд (224,29 млрд мексиканских песо), которые будут направлены для погашения финансовых обязательств Pemex и выплат по долгам в 2025-2026 годах.

Чистая прибыль компании во втором квартале $3,2 млрд (60 млрд мексиканских песо).

Pemex Мексика Banobras Клаудия Шейнбаум
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