За семь месяцев года товарооборот между Китаем и Россией сократился на 8% в годовом исчислении

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - За январь-июль 2025 года объем китайско-российской торговли снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года, составив $125,8 млрд, свидетельствуют опубликованные данные китайской таможенной статистики.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР информировало, что за первые семь месяцев текущего года китайский экспорт в Россию сократился на 8,5% в годовом исчислении до $56,23 млрд.

Российский экспорт в Китай за тот же период снизился на и 7,7%, достигнув 69,57 млрд.

В июле объем двухсторонней торговли составил $19,13 млрд, превысив показатель июня на 8,7%. Рост китайского импорта при этом зафиксирован на отметке 7,8%, экспорта - 9,6%.