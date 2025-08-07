Поиск

За семь месяцев года товарооборот между Китаем и Россией сократился на 8% в годовом исчислении

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - За январь-июль 2025 года объем китайско-российской торговли снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года, составив $125,8 млрд, свидетельствуют опубликованные данные китайской таможенной статистики.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР информировало, что за первые семь месяцев текущего года китайский экспорт в Россию сократился на 8,5% в годовом исчислении до $56,23 млрд.

Российский экспорт в Китай за тот же период снизился на и 7,7%, достигнув 69,57 млрд.

В июле объем двухсторонней торговли составил $19,13 млрд, превысив показатель июня на 8,7%. Рост китайского импорта при этом зафиксирован на отметке 7,8%, экспорта - 9,6%.

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

Объем ФНБ в июле сократился на 10,1 млрд рублей, до 13,08 трлн рублей

