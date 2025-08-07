Строительные компании используют "умные" часы для контроля за работой персонала

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Строительные компании внедряют контроль за продуктивностью персонала при помощи носимых устройств категории "умных" часов, пишет в журнале "Газовая промышленность" доцент Национального исследовательского университета ИТМО Илья Лившиц с соавторами из ООО "ИТССуппорт" и АО "Газстройпром" (строительный подрядчик "Газпрома").

Применение носимых устройств предлагается для повышения эффективности контроля рабочей активности значительного количества сотрудников и обеспечения производственной безопасности на строительных объектах. Электронные браслеты работают аналогично стандартным трекерам: они оснащены акселерометром и гироскопом, по которым с помощью алгоритмов определяется уровень физической активности сотрудника.

Предусмотрено отправление на пульт ответственному сотруднику оповещений об отсутствии у работника пульса, его падении или нажатии кнопки SOS; при длительном простое или нахождении работника в опасной зоне оно предлагает выбрать причину.

Устройства позволяют контролировать как фиксированные зоны (например, склады), так и зоны опасного пересечения (например, участки, где выполняется монтаж трубопроводов) или слепые зоны (появляются, в частности, при совместной работе нескольких единиц строительной техники), когда отдельные работники длительное время находятся вне визуального контроля средств видеонаблюдения.

Авторы публикации уверены, что электронные браслеты - это не "цифровое рабство", а задача внедрения решения - бережливое производство, выявление слабых мест, в том числе предупреждение инцидентов в области производственной безопасности: "Браслеты обеспечивают объективную базу для разумного повышения лояльности работников, в том числе премирования по итогам рейтингов активности и отсутствия нарушений в области промышленной безопасности. Позволяют выявлять и применять лучшие практики (например, принять за объективный эталон лучшие бригады по критерию отсутствия потерь рабочего времени и инцидентов в области ПБ)".

В статье отмечается, что практическая апробация портативных электронных браслетов проведена на нескольких строительных объектах ТЭК в 2023-2024 годах (на Северо-Западе России и севере Восточной Сибири, в Норильске). "ИТССуппорт" в числе своих заказчиков называет компании "Северсталь", "СИБУР", "Интер РАО - Электрогенерация", "Стройтрансгаз", "Велесстрой".