В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" в четверг растет, отыгрывая вечерние новости среды о позитивной реакции президента США Дональда Трампа на итоги переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным, сообщения американских СМИ о планах Трампа организовать на следующей неделе личную встречу с Путиным, а также позитивную статистику Росстата по инфляции.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 2,7%; лидируют в росте акции "Юнипро" (+8%), "Эн+ груп" (+5,5%), "Газпрома" (+5,1%), "Татнефти" (+4,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 2,7% до 2839,3 пункта, индекс РТС вырос на 2,7% до 1115,38 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 7 августа, составляет 80,1914 рубля (+14,24 копейки).

Подорожали также акции "Совкомфлота" (+3,9%), "НОВАТЭКа" (+3,8%), "Аэрофлота" (+3,6%), ОК "Русал" (+3,5%), "Роснефти" (+2,9%), "Норникеля" (+2,8%), "АЛРОСА" (+2,6%), "НЛМК" (+2,6%), "Московской биржи" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +1,4% "префы"), АФК "Система" (+2,2%), "Группы компаний ПИК" (+2,2%), "Северстали" (+2,1%), "МТС" (+2%), "Интер РАО" (+2%), "Т-Технологии" (+2%), ВТБ (+1,9%), Сбербанка (+1,6% и +1,6% "префы"), "ММК" (+1,6%), "ФосАгро" (+1,5%), "ВК" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом Владимиром Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

Позднее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с Путиным. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили газете два человека, знакомых с планом". По словам источников, Трамп раскрыл эти планы в разговоре с европейскими лидерами в среду. В планируемых встречах будут участвовать только три президента, без каких-либо европейских лидеров. По словам одного из источников газеты, европейские лидеры, по всей видимости, приняли идеи Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность проведения встречи Трампа и Путина на следующей неделе зависит от того, как будет продвигаться вопрос урегулирования украинского кризиса. "Я не знаю, будет ли она на следующей неделе или нет. Это еще предстоит определить. Я думаю, что это во многом зависит от того, какого прогресса мы добьемся", - сказал он Fox News, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина, а также президента Украины Зеленского.

Он отметил, что будет важно, "насколько удастся сблизить позиции" Киева и Москвы. "Я не думаю, что возможно проводить встречу лидеров, если позиции не близки, потому что из этой встречи ничего не выйдет", - подчеркнул он. Рубио добавил, что на это могут уйти "часы, дни или недели".

Также Трамп заявил в среду, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из России, но не против других стран, делающих то же самое.

"Возможно, мы это сделаем (введем пошлины и против других - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил президент США.

Отвечая на вопрос о том, когда в итоге истечет дедлайн, установленный им для украинского урегулирования, Трамп заявил, что это произойдет скоро, не уточнив срок. "Но мы ведем очень серьезные переговоры", - добавил он, говоря о контактах США и России.

К позитивным новостям для российского рынка акций можно отнести вышедшие в среду вечером данные Росстата, которые подкрепляют ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ.

По данным Росстата, снижение потребительских цен с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). С начала месяца снижение цен в к 4 августа составило 0,07%, рост цен с начала года - 4,37%.

Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,40% на конец июня. Точные данные по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует 13 августа.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций резко вырос на вечерних торгах в среду на фоне новостей о позитивной реакции американского президента по итогам визита спецпосланника США в Москву. Трамп заявил, что встреча была "весьма продуктивной", "достигнут значительный прогресс". Это способствовало улучшению настроений на рынке, тем не менее сохраняется неопределенность относительно дальнейших шагов США по введению вторичных антироссийских санкций.

Важное сопротивление по индексу МосБиржи находится на уровне 2900 пунктов, если удастся закрепиться выше, это может послужить сигналом к продолжению роста. В пользу положительной динамики фондовых индексов выступают также данные Росстата по недельной инфляции, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, позитивная реакция Трампа на итоги встречи спецпредставителя Уиткоффа с президентом Путиным вызвала ралли на вечерних торгах в среду, индекс МосБиржи локально взлетел более чем на 100 пунктов и достигал 2880 пунктов.

Однако немного негативным моментом является то, что индекс МосБиржи не смог закрепиться выше важного сопротивления 2850 пунктов. Если преграда будет преодолена, то целью роста станет район 2930 пунктов, где находятся два незакрытых "гэпа" от 12 и 15 мая этого года.

"В целом же наша идея о спекулятивной покупке под оглашение антироссийских санкций или появления какого-то геополитического позитива сработала. Часть прибыли можно зафиксировать, но мы не исключаем продолжения роста рынка на геополитике. Что касается санкций, то вероятность их введения сейчас резко снизилась - скорее всего, Трамп не захочет разрушать наметившийся прогресс по урегулированию украинской проблемы", - считает Антонов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает закрепления индекса МосБиржи выше 200-дневной средней (2851 пункт).

В ближайшие две недели ожидается трехсторонняя встреча на высшем уровне, по данным СМИ, что поддержало позитивный настрой инвесторов и нивелировало негатив от введения Штатами дополнительных торговых пошлин в 25% на импорт Индии (за то, что покупает нефть в России).

"Перспективы улучшения геополитического фона вкупе с сохранением тренда на смягчение денежно-кредитной политики российским ЦБ настраивают игроков на закрепление рынка акций выше 200-дневной средней по индексу МосБиржи c целью движения к "круглому" уровню в 3000 пунктов. Лучше рынка будут смотреться бумаги-прокси на геополитику. Из корпоративных новостей в четверг в фокусе финансовые результаты "Юнипро" и Ozon", - считает Крылова.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,2-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новости компаний и следили за изменениями в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС) и международной торговле.

На прошлой неделе член совета управляющих Федрезерва Адриана Куглер объявила, что покинет этот пост на несколько месяцев раньше срока - 8 августа, а не 31 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп назвал ее решение "приятным сюрпризом".

Трамп не рассматривает кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на вакантное место в совете управляющих ФРС. При этом президент заявил, что объявит о своем выборе "в ближайшее время". Уход Куглер предоставляет ему возможность назначить на эту должность человека, который в дальнейшем может стать руководителем Федрезерва после окончания срока полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла в мае следующего года.

"Это будет один из четырех кандидатов", - сказал Трамп. Он рассматривает как "очень хороших" кандидатов нынешнего экономического советника Белого дома Кевина Хассета, а также Кевина Уорша, занимавшего аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входившего в совет управляющих ФРС.

Президент не назвал двух других кандидатов, но сказал, что Бессент не будет претендовать на эту должность, поскольку хочет остаться на посту министра финансов.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-0,2%), несмотря на объявление новых импортных пошлин президентом США Трампом.

Трамп, в частности, анонсировал введение пошлины в размере около 100% на ввоз полупроводниковой продукции. Тариф не коснется компаний, которые выпускают продукцию в Штатах или обязались это делать. Ожидается, что пошлины затронут китайские Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Huawei, пишет Reuters.

Товары южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix не будут облагаться пошлиной в 100%, заявил высокопоставленный чиновник Ё Хан Ку, представляющий интересы страны в международной торговле. По его словам, в отношении Южной Кореи будут действовать самые благоприятные тарифы, предусмотренные соглашением между Сеулом и Вашингтоном.

Объем китайского экспорта в июле увеличился на максимальные с апреля 7,2% в годовом выражении и составил $321,8 млрд, говорится в опубликованном в четверг сообщении Главного таможенного управления КНР. Импорт вырос на максимальные за год 4,1% - до $223,5 млрд. Объем закупок обновил максимум за пять месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4% и спад второго на 1%, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в ФРГ в июне уменьшился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали спад на 0,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее до минимумов за восемь недель.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $67,29 за баррель (-1,1% в среду), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $64,77 за баррель (-1,2% накануне).

Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, при этом опасения по поводу перспектив экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжают сдерживать рост цен.

Накануне цены снизились после заявлений президента США Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти.

В среду Трамп также сообщил, что Белый дом работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. Ранее США ввели дополнительные тарифы против Индии в связи с покупками российской нефти, при этом американский президент не исключил, что эти санкции будут отменены в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Saudi Aramco сообщила в среду, что в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тысяч баррелей.