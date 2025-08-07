Toyota в I финквартале сократила чистую прибыль на 37%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в первом квартале 2026 финансового года сократил чистую прибыль на 36,9% и повысил выручку на 3,5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2025 года составила 841,3 млрд иен ($5,73 млрд) против рекордных для периода 1,33 трлн иен годом ранее.

Выручка Toyota увеличилась до 12,25 трлн иен c 11,84 трлн иен.

Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 775,4 млрд иен при выручке в 12,28 трлн иен.

За прошедший финквартал японский автопроизводитель продал 2,411 млн машин - на 7,1% больше, чем годом ранее.

Toyota по-прежнему ожидает, что в текущем фингоду выручка составит 48,5 трлн иен. Прогноз чистой прибыли ухудшен до 2,66 трлн иен с 3,1 трлн иен.

Компания также прогнозирует негативное влияние американских импортных пошлин на операционную прибыль в размере 1,4 трлн иен в этом фингоду.

Отдельно Toyota сообщила о планах построить новый завод в префектуре Айти и запустить его в начале 2030-х годов. Модели, которые станут там выпускаться, будут определены позднее.