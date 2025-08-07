Поиск

Рынок акций РФ ускорил рост на сообщении о согласованном месте встречи Путина и Трампа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром ускорил рост на фоне известий о согласовании договоренности о проведении в ближайшие дни личной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа; индексы РТС и МосБиржи взлетели более чем на 4%, причем второй поднялся к 2890 пунктам - уровню 2-месячной давности.

К 11:13 индекс МосБиржи составил 2888,53 пункта (+4,5%), индекс РТС - 1134,72 пункта (+4,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже растут в пределах 9,8%.

Лидируют в росте акции "Юнипро" (+9,8%), "Газпрома" (+8,2%), "НОВАТЭКа" (+7,8%), "Аэрофлота" (+7,2%), "Эн+ груп" (+6,7%), "Татнефти" (+5,9%).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду, что согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, стороны приступили к ее проработке.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Путина", - сказал Ушаков.

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", - добавил он.

