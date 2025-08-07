Поиск

United Airlines возобновила полеты после отмены сотен рейсов из-за сбоя системы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская United Airlines Holdings возобновила полеты, приостановленные после масштабного технологического сбоя, пишет The Wall Street Journal. Проблема была решена за несколько часов, отмечает CNN.

"Соответствующая технологическая проблема решена, и, хотя мы ожидаем остаточные задержки [рейсов], наша команда прилагает усилия к восстановлению нормальной деятельности", - заявили в компании. United также работает с пассажирами, чтобы обеспечить их транспортировку в пункты назначения.

Сбой возник накануне в 18:12 по времени восточного побережья США (1:12 по Москве в четверга) и затронул систему Unimatic, которая хранит и передает данные о полетах. В том числе из нее получают информацию системы, отслеживающие время полетов и рассчитывающие вес и центровку воздушных судов перед взлетом.

United не уточняет причин сбоя, но заверяет, что он не связан с проблемами в области кибербезопасности. По словам осведомленных источников WSJ, ведутся работы по замене этой устаревающей системы.

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, с вечера среды по утро четверга были задержаны более 1 тысячи рейсов, сотни отменены.

По данным Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) США, проблема затронула аэропорты в Чикаго, Денвере, Ньюарке и Сан-Франциско.

