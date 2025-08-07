Китай в июле снизил среднесуточный импорт нефти к июню на 8%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Среднесуточный импорт нефти Китаем в июле составил 11,12 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Данный показатель на 8,4% меньше, чем в июне, когда среднесуточный объем поставок достиг двухлетнего максимума, но на 11,5% больше, чем за июль прошлого года.

В абсолютном выражении КНР в июле импортировала 47,204 млн тонн нефти (на сумму $23,87 млрд) против 49,888 млн тонн в июне и 42,337 млн тонн в июле-2024.

Всего за семь месяцев 2025 года Китай импортировал 326,57 млн тонн нефти (соответствует 11,245 млн б/с), что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Затраты на нефть снизились на 11,2%: со $193,61 млрд до $171,88 млрд.

Поставки нефтепродуктов в КНР в июле составили 4,03 млн тонн на сумму $2,25 млрд. Объем импорта оказался почти на 19,2% больше показателя июня и на 24,1% больше уровня июля прошлого года.

Совокупно за семь месяцев Пекин приобрел почти 23,4 млн тонн нефтепродуктов, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Затраты снизились на 20,8%: с $17,42 млрд до $13,81 млрд.

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 августа.