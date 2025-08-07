Британия продлила разрешение платежей российским банкам за поставки нефтепродуктов в Монголию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Великобритания продлила до 2027 года срок действия лицензии, разрешающей платежи в адрес четырех российских банков за поставку энергоресурсов в Монголию.

Обновленная генеральная лицензия опубликована на сайте британского правительства и действует до 14 августа 2027 года.

Платежи могут принимать Сбербанк, Газпромбанк, МКБ и Т-Банк (раньше в списке был указан Росбанк, который в январе 2025 года был присоединен к Т-Банку). Лицензия также распространяется на проведение операций дочерними структурами этих российских банков, включенных в британский санкционный список.

Россия является доминирующим поставщиком нефтепродуктов в Монголию.