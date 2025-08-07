Поиск

В США производительность труда и стоимость рабочей силы выросли сильнее прогноза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В США во втором квартале 2025 года производительность труда выросла на 2,4% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 1,6%, по предварительным данным Министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 1,5%, сообщает Trading Economics.

По уточненным данным, в первом квартале производительность труда упала на 1,8% относительно предыдущих трех месяцев (ранее сообщалось о сокращении на 1,5%), стоимость рабочей силы - выросла на 6,9% (а не на 6,6%).

Производство товаров и услуг в апреле-июне повысилось на 3,7% кв/кв, количество отработанных часов - на 1,3%. Размер почасовой оплаты труда американцев увеличился на 4%.

Рост производительности труда во втором квартале в годовом выражении составил 1,3%, стоимости рабочей силы - 2,6%.

США Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперимент по маркировке автокомпонентов предложили расширить на колеса и тормозные диски

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6905 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });