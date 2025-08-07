В США производительность труда и стоимость рабочей силы выросли сильнее прогноза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В США во втором квартале 2025 года производительность труда выросла на 2,4% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 1,6%, по предварительным данным Министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 1,5%, сообщает Trading Economics.

По уточненным данным, в первом квартале производительность труда упала на 1,8% относительно предыдущих трех месяцев (ранее сообщалось о сокращении на 1,5%), стоимость рабочей силы - выросла на 6,9% (а не на 6,6%).

Производство товаров и услуг в апреле-июне повысилось на 3,7% кв/кв, количество отработанных часов - на 1,3%. Размер почасовой оплаты труда американцев увеличился на 4%.

Рост производительности труда во втором квартале в годовом выражении составил 1,3%, стоимости рабочей силы - 2,6%.