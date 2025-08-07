Рынок акций РФ в четверг вырос на новостях о подготовке встречи Путина и Трампа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг ощутимо вырос на фоне позитивной реакции президента США Дональда Трампа на итоги состоявшихся накануне переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, на новостях о подготовке личной встречи президентов стран на следующей неделе и оптимистичной статистике Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи днем поднимался выше 2915 пунктов (максимум с середины мая), но к закрытию скорректировался ниже 2880 пунктов из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором саммите глав США-РФ.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2876,43 пункта (+4%), индекс РТС - 1141,45 пункта (+5,1%); лидерами роста выступили бумаги "Юнипро" (+12,5%), "НОВАТЭКа" (+8,2%), "Татнефти" (+7,3%), "Газпрома" (+6,7%), "Аэрофлота" (+6,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составил 79,3847 руб. (-80,67 копейки).





Новость дополняется