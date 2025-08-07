ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков в июле может указывать на торможение экономической активности в начале III квартала, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных в июле 2025 года через платежную систему Банка России, снизился на 8,1% по отношению к среднему за II квартал 2025 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений снизился на 8%. Снижение входящих платежей зафиксировано во всех укрупненных группах отраслей, отмечает ЦБ.

Так, в отраслях потребительского спроса поступления в июле снизились на 7,4% к среднему уровню II квартала.

В отраслях инвестиционного спроса входящие платежи уменьшились на 4,7%. Объем финансовых потоков в отраслях промежуточного спроса в июле сократился на 9,5%. Во внешнем спросе объем поступлений был на 9,9% ниже, чем во II квартале 2025 года.