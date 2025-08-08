Производство водки в РФ за 7 месяцев снизилось на 9,1%, вина - выросло на 12,6%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Производство водки в РФ в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9,1%, до 37,9 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Коньячные предприятия сократили производство на 19,3%, до 4 млн дал. Выработка ликероводочных изделий увеличилась на 4,3%, до 9,7 млн дал. В целом спиртных напитков (крепостью более 9 градусов) за этот период было произведено 56,5 млн дал, что на 7,6% меньше прошлогоднего.

В то же время производство виноградных вин за семь месяцев выросло на 12,6%, до 20,9 млн дал. Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были выше - 15,8%, до 8,7 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало до 49,1 тыс. дал со 183,6 тыс. дал, с содержанием этилового спирта - до 11,9 тыс. дал с 33,3 тыс. дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 871,5 тыс. дал против 5,1 млн дал годом ранее.

Продолжается резкое снижение и выпуска слабого алкоголя - до 907,2 тыс. дал с 8,6 млн дал год назад.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-июле составило 88,7 млн дал, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.