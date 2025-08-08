Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,5% в начале основной сессии торгов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу продолжил рост на новостях о подготовке личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, сдерживающими факторами выступают ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и снижение нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $66 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,5%, лидируют акции МКБ (+4,3%), ПАО "Группа Позитив" (+2,8%), "ФосАгро" (+2,4%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2891,71 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1147,52 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составляет 79,3847 руб. (-80,67 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+1,8%), "Газпрома" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "ВК" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Т-Технологий" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, даже если он пока не намерен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, должна ли состояться встреча Путина и Зеленского перед переговорами российского и американского президентов. "Они бы хотели встретиться со мной. И я сделаю все, чтобы остановить гибель людей", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Путин. "Это зависит от него (Путина - ИФ)", - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопрос, остается ли в силе дедлайн для России, срок которого истекает в пятницу. "Мы посмотрим, что он скажет", - добавил американский лидер.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Также в четверг Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ (Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - ИФ). Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - заявил Путин журналистам.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил согласование встречи Путина и Трампа и начало подготовки к ней. По его словам, место проведения встречи уже согласовано, о нем объявят несколько позже, а следующая неделя была обозначена как возможный ориентир по срокам.

Индекс МосБиржи вырвался вверх из медленно снижавшегося среднесрочного коридора и пытается выйти за отметку 2900 пунктов, что стало бы сигналом к началу нового восходящего тренда. На пути дальнейшего восстановления есть еще уровень сопротивления в районе 3050 пунктов и близость индекса относительной силы RSI (14) к зоне перекупленности, считает Калачев.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что оптимизм рынка акций обусловлен реакцией инвесторов на новости о подготовке личной встречи президентов России и США. Рост носил широкий характер, сильную динамику показали акции нефтегазового, транспортного, металлургического и финансового секторов. Некоторые брокеры зафиксировали аномальные всплески принудительного закрытия коротких позиций.

В пятницу на рынке не исключается повышенная волатильность из-за истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес России. Кроме того, внимание привлечет публикация Банком России обзора рисков финансовых рынков. Акции "Коршуновского ГОКа" последний день торгуются в формате "T+1" перед дроблением, что может вызвать дополнительную активность в данной бумаге, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что рынок акций ждет новостей по санкциям США.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о подготовке встречи президентов РФ и США, которая возможна уже на следующей неделе. Кроме того, по его словам, Россия получила от США вполне приемлемое предложение, детали которого не разглашаются.

В настоящее время техническая картина по рынку улучшилась. Индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 2850 пунктов и 200-дневной скользящей средней. Ближайшей целью роста является район 2930 пунктов - где остаются два незакрытых "гэпа" от 13 и 15 мая.

При этом остается не проясненный момент - введут ли США новые антироссийские санкции или нет. Возможно, Трамп откажется от них в связи с имеющимся прогрессом в переговорах и намечаемыми контактами с лидером России. Не исключено, что рестрикции будут формальными и безболезненными, например, в отношении танкерного флота РФ. В таком случае рынок ждет еще одна волна роста.

В целом, складывается впечатление, что основная масса инвесторов устала от негатива и они пользуются любым поводом для покупок, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает в пятницу ослабления импульса к росту рынка акций РФ.

Индекс МосБиржи смог выйти выше своей 200-дневной средней, отыгрывая геополитический позитив, но не смог закрепиться выше 2900 пунктов, что открыло бы следующую цель роста - район 3010-3050 пунктов. "Ждем, что сегодня импульс к росту ослабнет, а волатильность снизится - рынок перед выходными перейдет к проторговке текущих уровней в осмыслении дальнейшего развития событий на фоне слабости нефтяных котировок. Целевым по индексу МосБиржи в пятницу видим диапазон 2850-2920 пунктов", - считает Локтюхов.

Зарубежные рынки акций

В США накануне просели индексы акций Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,1%), но подрос Nasdaq (+0,4%). Трейдеры оценивали новости, касающиеся геополитики и мировой торговли, в частности, сообщения о готовящейся встрече президентов США и России.

Днем ранее Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти, общий размер пошлин для страны составит, таким образом, 50%. При этом Трамп сообщил, что новые пошлины вступят в силу лишь через 21 день. Он также допустил возможность отмены дополнительных пошлин для Индии в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Сигналы охлаждения американского рынка труда способствуют росту ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер становится фаворитом советников Трампа среди претендентов на пост следующего председателя американского ЦБ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Тем временем, Трамп выбрал Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома, в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

В минувшую пятницу Адриана Куглер, входившая в совет управляющих Федрезерва с сентября 2023 года, объявила, что покинет свой пост 8 августа, на несколько месяцев раньше срока. Срок ее службы в совете управляющих истекал 31 января 2026 года.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1%) и слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются и завершают неделю максимальным откатом с конца июня в связи с опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $65,88 за баррель (-0,8% и -0,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,28 за баррель (-0,9% и -0,7% в четверг). За неделю цены на нефть опустились на 5%.

В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. В связи с этим трейдеры опасаются ослабления глобальной экономической активности и спроса на нефть, отмечают эксперты ANZ Bank. Это происходит на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+.

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдержало снижение рынка на текущей неделе. Однако президент США Дональд Трамп допустил возможность отмены этих пошлин в случае украинского урегулирования.

Внимание трейдеров направлено на готовящуюся встречу президентов США и России. Фактором давления на котировки выступают негативные сигналы в отношении баланса спроса и предложения на фоне скорого завершения пикового сезона летнего спроса.