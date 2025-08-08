Биржевые цены на Аи-95 выросли на 3,98%, на Аи-92 - на 2,97% за неделю

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,98% - до 79904 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,97%, до 69137 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

04.08.2025 05.08.2025 % к пр. д. 06.08.2025 % к пр. д. 07.08.2025 % к пр. д. 08.08.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 76846 77756 1,18 78446 0,89 79118 0,86 79904 0,99 3,98 Регуляр-92 67145 67908 1,14 68252 0,51 68968 1,05 69137 0,25 2,97 ДТ-летнее 58440 58406 -0,06 58523 0,2 58969 0,76 59262 0,5 1,41 Мазут топочный 23516 23545 0,12 23875 1,4 23563 -1,31 23492 -0,3 -0,1 Авиатопливо 67940 71430 5,14 71357 -0,1 70797 -0,78 70855 0,08 4,29 СУГ 16122 16786 4,12 18186 8,34 20593 13,24 20903 1,51 29,66

Цены приведены по национальному индексу