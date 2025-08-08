Биржевые цены на Аи-95 выросли на 3,98%, на Аи-92 - на 2,97% за неделю
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,98% - до 79904 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,97%, до 69137 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|04.08.2025
|05.08.2025
|% к пр. д.
|06.08.2025
|% к пр. д.
|07.08.2025
|% к пр. д.
|08.08.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|76846
|77756
|1,18
|78446
|0,89
|79118
|0,86
|79904
|0,99
|3,98
|Регуляр-92
|67145
|67908
|1,14
|68252
|0,51
|68968
|1,05
|69137
|0,25
|2,97
|ДТ-летнее
|58440
|58406
|-0,06
|58523
|0,2
|58969
|0,76
|59262
|0,5
|1,41
|Мазут топочный
|23516
|23545
|0,12
|23875
|1,4
|23563
|-1,31
|23492
|-0,3
|-0,1
|Авиатопливо
|67940
|71430
|5,14
|71357
|-0,1
|70797
|-0,78
|70855
|0,08
|4,29
|СУГ
|16122
|16786
|4,12
|18186
|8,34
|20593
|13,24
|20903
|1,51
|29,66
Цены приведены по национальному индексу