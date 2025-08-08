Поиск

Brent дорожает, но торгуется ниже $67 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу, но завершают неделю снижением в связи с опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики.

К 14:10 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,78%) до $66,95 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,72%), до $64,34 за баррель.

С начала этой недели снижение цен составляет порядка 4%.

В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. В связи с этим трейдеры опасаются ослабления глобальной экономической активности и спроса на нефть, отмечают эксперты ANZ Bank. Это происходит на фоне продолжающегося наращивания производства странами ОПЕК+.

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдержало спад на рынке на текущей неделе. Однако президент США Дональд Трамп допустил возможность отмены этих пошлин в случае украинского урегулирования.

Внимание трейдеров направлено на готовящуюся встречу президентов США и России. Трамп заявил в четверг, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент РФ Владимир Путин.

"Геополитика остается основной движущей силой на нефтяном рынке, - сказал Bloomberg аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Трейдеры не ждут существенного ухудшения баланса спроса и предложения, поскольку скачок цен на нефть противоречит интересам США".

Brent WTI Владимир Путин Дональд Трамп ОПЕК США
