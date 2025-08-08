Поиск

Повторное годовое собрание акционеров "Русагро" тоже не состоялось

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Повторное годовое собрание акционеров ПАО "Группа "Русагро" не состоялось.

Как сообщает компания, как и в случае с собранием, назначенным на 30 июня, причина - отсутствие кворума.

Ранее сообщалось, что повторное собрание акционеров будет считаться состоявшимся при условии участия акционеров, в совокупности обладающих не менее чем 30% акций.

Годовое собрание планировалось провести в форме "заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием". На нем, в частности, предстояло решить вопрос о дивидендах за 2024 год. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать.

Последний раз ГК "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года. Возможность выплаты дивидендов появилась после редомициляции компании.

Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав Ros Agro в отношении группы "Русагро". В декабре 2024 года "МосБиржа" приостановила торги GDR кипрской Ros Agro.

В отчетности за 2024 год компания сообщила, что в первом квартале компания завершила распределение акций ПАО "Группа "Русагро" между владельцами GDR и бенефициарами Ros Agro plc. пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО. Торги акциями ПАО "Группа "Русагро" на "Московской бирже" начались 17 февраля 2025 года.

На конец 2024 года уставный капитал ПАО "Группа "Русагро" состоял из 958 749 600 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,5 рубля. На 31 декабря 2024 года 20% бумаг находились в свободном обращении. Уставный капитал компании 2 млрд 396 млн 874 тыс. рублей. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям эмитировать обыкновенные акции в количестве 477 394 800 штук номинальной стоимостью 2,5 рубля каждая.

Бенефициаром компании является ее создатель Вадим Мошкович, арестованный по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

Ros Agro Вадим Мошкович Русагро
