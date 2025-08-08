Поиск

Tesla сворачивает проект разработки суперкомпьютера Dojo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская Tesla расформировывает команду, ответственную за суперкомпьютер Dojo, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, руководитель команды Питер Бэннон покинет компанию, а глава Tesla Илон Маск распорядился свернуть проект.

Около 20 членов команды недавно перешли в стартап DensityAI, а оставшихся переводят на другие проекты Tesla, связанные с дата-центрами и вычислениями, говорят источники агентства.

DensityAI работает над аппаратным и программным обеспечением для дата-центров, сообщал Bloomberg. Стартап основан экс-руководителем команды Dojo Ганешем Венкатарамананом и другими бывшими сотрудниками Tesla.

Tesla теперь планирует больше полагаться на внешних технологических партнеров, включая Nvidia, AMD и Samsung Electronics, отмечают источники агентства.

Маск заявил, что Tesla оптимизирует исследования в области ИИ-чипов и сфокусируется на разработке процессоров для эксплуатации ИИ-моделей и принятия решений в режиме реального времени.

"Для Tesla нет смысла разделять ресурсы и масштабировать два весьма разных проекта в области ИИ-чипов", - написал он в соцсети X.

По его словам, чипы AI5, AI6 и последующие версии отлично справятся с работой ИИ-моделей и "как минимум будут довольно хороши" в их обучении. Эти чипы станут использоваться в электромобилях компании.

Разработанный Tesla суперкомпьютер Dojo используется для обучения моделей машинного обучения, на которых работают ее системы помощи водителю Autopilot и Full Self-Driving, а также человекоподобные роботы Optimus. Он обрабатывает видеоданные электромобилей и на их основе улучшает разработанные компанией алгоритмы.

Dojo работает на чипах Tesla D1. Предполагалось, что он будет использоваться для обучения ИИ-моделей.

Аналитики называли Dojo одним из главных конкурентных преимуществ Tesla. В 2023 году Morgan Stanley (SPB: MS) прогнозировал, что благодаря этой разработке капитализация компании может увеличиться на $500 млрд.

Tesla Илон Маск Dojo Питер Бэннон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });