Tesla сворачивает проект разработки суперкомпьютера Dojo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская Tesla расформировывает команду, ответственную за суперкомпьютер Dojo, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, руководитель команды Питер Бэннон покинет компанию, а глава Tesla Илон Маск распорядился свернуть проект.

Около 20 членов команды недавно перешли в стартап DensityAI, а оставшихся переводят на другие проекты Tesla, связанные с дата-центрами и вычислениями, говорят источники агентства.

DensityAI работает над аппаратным и программным обеспечением для дата-центров, сообщал Bloomberg. Стартап основан экс-руководителем команды Dojo Ганешем Венкатарамананом и другими бывшими сотрудниками Tesla.

Tesla теперь планирует больше полагаться на внешних технологических партнеров, включая Nvidia, AMD и Samsung Electronics, отмечают источники агентства.

Маск заявил, что Tesla оптимизирует исследования в области ИИ-чипов и сфокусируется на разработке процессоров для эксплуатации ИИ-моделей и принятия решений в режиме реального времени.

"Для Tesla нет смысла разделять ресурсы и масштабировать два весьма разных проекта в области ИИ-чипов", - написал он в соцсети X.

По его словам, чипы AI5, AI6 и последующие версии отлично справятся с работой ИИ-моделей и "как минимум будут довольно хороши" в их обучении. Эти чипы станут использоваться в электромобилях компании.

Разработанный Tesla суперкомпьютер Dojo используется для обучения моделей машинного обучения, на которых работают ее системы помощи водителю Autopilot и Full Self-Driving, а также человекоподобные роботы Optimus. Он обрабатывает видеоданные электромобилей и на их основе улучшает разработанные компанией алгоритмы.

Dojo работает на чипах Tesla D1. Предполагалось, что он будет использоваться для обучения ИИ-моделей.

Аналитики называли Dojo одним из главных конкурентных преимуществ Tesla. В 2023 году Morgan Stanley (SPB: MS) прогнозировал, что благодаря этой разработке капитализация компании может увеличиться на $500 млрд.