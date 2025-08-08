Поиск

Индия обновила правила бункеровки для поставщиков биотоплива

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Индия вводит новые правила бункеровки, которые обяжут поставщиков проходить шестимесячный период адаптации для получения разрешения на поставку биотопливных смесей, сообщает Ship&Bunker со ссылкой на циркуляр Генерального директората судоходства (DGS).

Новые правила вводят структурированную нормативную базу, охватывающую процедуры безопасности, качество топлива, сертификацию, обучение и документацию для поставок морского биотоплива, включая FAME (на основе метиловых эфиров жирных кислот), HVO (на основе гидрогенизированных растительных масел) и биотопливные смеси до B30 (с содержанием биокомпонентов до 30%).

Для получения постоянного разрешения на работу компании должны сначала подать заявку на оформление временного шестимесячного свидетельства. За это время они обязаны осуществить бункеровку биотопливом для оценки Индийским регистром судоходства (IRS) и выполнить не менее двух успешных операций по бункеровке, прежде чем пройти окончательный аудит для получения постоянного сертификата, действительного в течение пяти лет.

После получения разрешения на выполнение операций поставщики подлежат ежегодным надзорным аудитам и должны демонстрировать активную бункеровку в течение двух лет своего цикла сертификации.

