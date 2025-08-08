Поиск

Крупнейшие банки в июле снизили долю покупок на аукционах ОФЗ до 58,7%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU -Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июле по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 58,7% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В июне их доля составляла 67,2%, в мае - 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших упала до 44,7% с 79,1% в декабре.

Доля некредитных финансовых организаций (НФО) в рамках доверительного управления в июле выросла до 24,6% с 17,3% (в мае составляла 19,9%, в апреле - 22,3%, в марте - 49,5%, в феврале - 18,7%).

Минфин в июле разместил на аукционах ОФЗ на сумму 789,3 млрд рублей, что составило 52,6% плана заимствований на III квартал.

Основной спрос на ОФЗ на вторичном рынке наблюдался со стороны НФО: они увеличили покупки с 91,9 млрд рублей до 93,2 млрд рублей за счет собственных средств и снизили с 55,2 млрд рублей до 22,4 млрд рублей в рамках доверительного управления. Физические лица увеличили нетто-покупки, выкупив в июле ценные бумаги на 64,5 млрд рублей (в июне - на 35,4 млрд рублей), что стало крупнейшим месячным объемом их нетто-покупок. В целом с начала года розничные инвесторы купили ОФЗ на вторичных биржевых торгах на общую сумму 231,9 млрд рублей (за аналогичный период 2024 года - 98 млрд рублей).

Крупнейшими продавцами ОФЗ на вторичном рынке были СЗКО, которые снизили объемы нетто-продаж со 175,2 млрд рублей до 149,2 млрд рублей. Крупнейшие банки по-прежнему более активно продавали ОФЗ-ПД по сравнению с ОФЗ-ПК - на 113,1 млрд рублей и 39,7 млрд рублей соответственно (месяцем ранее было ОФЗ-ПД реализовано на 107,1 млрд рублей, ОФЗ-ПК - на 68,1 млрд рублей).

С учетом операций на аукционах ОФЗ СЗКО остались нетто-покупателями гособлигаций, нарастив суммарные покупки до 252,3 млрд рублей (суммарный объем покупок в июне составил 199,8 млрд рублей, в мае - 46,9 млрд рублей, в апреле - 123 млрд рублей).

Минфин ОФЗ Банк России СЗКО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });