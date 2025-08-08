Крупнейшие банки в июле снизили долю покупок на аукционах ОФЗ до 58,7%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU -Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июле по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 58,7% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В июне их доля составляла 67,2%, в мае - 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших упала до 44,7% с 79,1% в декабре.

Доля некредитных финансовых организаций (НФО) в рамках доверительного управления в июле выросла до 24,6% с 17,3% (в мае составляла 19,9%, в апреле - 22,3%, в марте - 49,5%, в феврале - 18,7%).

Минфин в июле разместил на аукционах ОФЗ на сумму 789,3 млрд рублей, что составило 52,6% плана заимствований на III квартал.

Основной спрос на ОФЗ на вторичном рынке наблюдался со стороны НФО: они увеличили покупки с 91,9 млрд рублей до 93,2 млрд рублей за счет собственных средств и снизили с 55,2 млрд рублей до 22,4 млрд рублей в рамках доверительного управления. Физические лица увеличили нетто-покупки, выкупив в июле ценные бумаги на 64,5 млрд рублей (в июне - на 35,4 млрд рублей), что стало крупнейшим месячным объемом их нетто-покупок. В целом с начала года розничные инвесторы купили ОФЗ на вторичных биржевых торгах на общую сумму 231,9 млрд рублей (за аналогичный период 2024 года - 98 млрд рублей).

Крупнейшими продавцами ОФЗ на вторичном рынке были СЗКО, которые снизили объемы нетто-продаж со 175,2 млрд рублей до 149,2 млрд рублей. Крупнейшие банки по-прежнему более активно продавали ОФЗ-ПД по сравнению с ОФЗ-ПК - на 113,1 млрд рублей и 39,7 млрд рублей соответственно (месяцем ранее было ОФЗ-ПД реализовано на 107,1 млрд рублей, ОФЗ-ПК - на 68,1 млрд рублей).

С учетом операций на аукционах ОФЗ СЗКО остались нетто-покупателями гособлигаций, нарастив суммарные покупки до 252,3 млрд рублей (суммарный объем покупок в июне составил 199,8 млрд рублей, в мае - 46,9 млрд рублей, в апреле - 123 млрд рублей).