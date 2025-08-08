Украина получит от Евросоюза очередной транш макрофинансовой помощи в 3,2 млрд евро

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о решении выделить Киеву еще более 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках фонда поддержки Украины.

"Это финансирование направлено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и на поддержку функционирования её органов государственного управления", - говорится в коммюнике Совета.

Совет ЕС напоминает, что украинский фонд, заработавший 1 марта 2024 года, предусматривает "до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год". Из этих 50 млрд евро 32 млрд евро "предназначены для поддержки реформ и инвестиций, предусмотренных планом для Украины".

В Брюсселе подчеркивают, что "выделение средств обусловлено достижением установленных показателей".