Индекс МосБиржи вырос на 1,7%, индекс РТС - на 1,2%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос в ожидании геополитических новостей после известий о начале подготовки личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, подорожала нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66,8 за баррель).

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2925 пунктам, обновив на закрытие торгов максимум с середины мая; лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+4,5%), "НЛМК" (+4,2%), "Газпрома" (+3,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,7% до 2924,63 пункта, индекс РТС вырос на 1,1% до 1154,84 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 9 августа, составил 79,7796 рубля (+39,49 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 7,2-8%, доллар от ЦБ подешевел на 0,55 рубля.

Подорожали в пятницу также акции МКБ (+3,7%), "ФосАгро" (+3,5%) "НОВАТЭКа" (+3,3%), ОК "Русал" (+3,1%), ПАО "Полюс" (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "МТС" (+2,3%), "Норникеля" (+1,9%), "ВК" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,7%), "Татнефти" (+1,7%), "ММК" (+1,4%), ВТБ (+1,1%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "Северстали" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Московской биржи" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, даже если он пока не намерен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, должна ли состояться встреча Путина и Зеленского перед переговорами российского и американского президентов. "Они бы хотели встретиться со мной. И я сделаю все, чтобы остановить гибель людей", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Путин.

В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита, место встречи согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Также в четверг Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ (Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - ИФ). Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - заявил Путин журналистам.

Пресс-служба Кремля сообщила в пятницу о телефонных разговорах Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент России рассказал им об основных итогах своей беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, Си Цзиньпин высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе, а Моди подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко, российский рынок акций на уходящей неделе бурно отреагировал на геополитические новости, а инвесторы на фоне ожиданий встречи президентов России и США увеличивали риск портфелей, что привело к росту индекса Мосбиржи выше 2900 пунктов. На счета продолжали поступать дивиденды, что также увеличило притоки на рынок акций, полагает эксперт.

Поддержку рынку оказала и макростатистика: в конце июля - начале августе снижение потребительских цен усилилось, а за неделю цены уменьшились на 0,13%. В текущих условиях сохраняется высокая вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на 1-2 п.п. в сентябре. На предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за переговорным процессом, а также финансовыми результатами компаний: Сбер, КЦ "ИКС 5", "Юнипро", "ВК", "Интер РАО", напомнил Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи провел пятницу преимущественно в положительной динамике и в конце дня обновил трехмесячные вершины. Инвесторы ожидают подробностей о готовящейся встрече президентов России и США, а источники западных СМИ допустили, что саммит лидеров может состояться уже в ближайший понедельник.

Рыночная конъюнктура существенно не поменялась - валюты практически отыграли локальное снижение, нефть двигалась в слабом "плюсе". Вместе с тем, золото обновило исторические ценовые максимумы выше $3500 за тройскую унцию. Отчасти всплеск его котировок мог быть связан с решением США ввести пошлины на импорт килограммовых золотых слитков. Базово желтый металл опирается на высокий спрос со стороны центробанков и инвесторов, напряженность в геополитике и относительную слабость доллара, отметил эксперт.

В понедельник выхода важных статистических данных не намечается. На российском рынке Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за июль. В условиях оживления в геополитике краткосрочный прогноз движения индекса Мосбиржи достаточно затруднителен. Если итоги саммита лидеров РФ и США не разочаруют, можно ждать продвижения индикатора ближе к круглым 3000 пунктам. Прогноз для индекса МосБиржи на 11 августа - 2825-2950 пунктов, полагает Шепелев.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, поддержку рынку акций продолжает оказывать подтверждение с российской стороны предстоящей встречи глав США и России. В пятницу истекает поставленный России ультиматум, после которого Трамп грозил ввести санкции, но в свете последних новостей санкции могут быть и не введены, считает Абелев.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитическая неопределенность может удерживать индекс Мосбиржи ниже 3000 пунктов.

На данный момент сохраняется неопределенность в отношении потенциальной встречи Трампа и Путина, а инвесторы разогрели индекс МосБиржи выше 2900 пунктов с перспективой последующего тестирования 3000 пунктов, если сторонам удастся достигнуть каких-либо конкретных договоренностей. В то же время сохранение прежнего геополитического фона или его ухудшение с перспективой усиления санкционного давления могут способствовать колебаниям индекса Мосбиржи в диапазоне последних недель 2600-2900 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, мировые рынки без оптимизма встретили вступление в силу торговых тарифов США в отношении более 60 стран в размере от 15% до 41%.

Японский рынок вырос на фоне известий, что правительство США в четверг согласилось внести поправки в президентский указ об отмене пересекающихся пошлин на японские товары после переговоров в Вашингтоне с торговым переговорщиком Токио Рёсэем Акадзавой. Министр торговли Говард Латник и министр финансов Скотт Бессент заявили, что пересмотрят указ от 31 июля и вернут любые излишне собранные пошлины. Они также подтвердили, что президент Трамп снизит пошлины на автомобили с 27,5% до 15% отдельным указом в соответствии с двусторонним торговым соглашением.

Российский рынок в пятницу подрос после того, как Вашингтон официально опроверг, что условием саммита президентов США и РФ должна быть встреча Путина с Зеленским. Индекс МосБиржи превысил 2920 пунктов, на пути дальнейшего восстановления есть еще уровень сопротивления в районе 3050 пунктов и близость индекса относительной силы RSI (14) к зоне перекупленности, считает Калачев.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что рынок акций ждет новостей по санкциям США. По словам Юрия Ушакова, Россия получила от США вполне приемлемое предложение, детали которого не разглашаются.

В настоящее время техническая картина по рынку улучшилась. Индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 2850 пунктов и 200-дневной скользящей средней. Ближайшей целью роста является район 2930 пунктов - где остаются два незакрытых "гэпа" от 13 и 15 мая.

При этом остается непроясненный момент - введут ли США новые антироссийские санкции или нет. Возможно, Трамп откажется от них в связи с имеющимся прогрессом в переговорах и намечаемыми контактами с лидером России. Не исключено, что рестрикции будут формальными и безболезненными, например, в отношении танкерного флота России. В таком случае рынок ждет еще одна волна роста.

В целом складывается впечатление, что основная масса инвесторов устала от негатива и они пользуются любым поводом для покупок, полагает Антонов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE и CAC40 подросли на 0,1-0,2%, DAX просел на 0,1%), "плюсуют" Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,7%).

На нефтяном рынке в пятницу цены отскочили вверх, но завершают неделю снижением из-за опасений инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики.

К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $66,8 за баррель (-0,7% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5% до $64,16 за баррель (-0,7% в четверг). За неделю цены на нефть опустились на 4%.

В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. Аналитики и участники рынка опасаются, что война тарифов приведет к ослаблению экономической активности и спроса на нефть на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+.

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдерживало спад на рынке нефти на текущей неделе. Телеканал Fox News сообщил, что позднее в пятницу президент США Дональд Трамп может объявить о новых тарифах для стран, которые ведут торговлю с Россией.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в пятницу подорожали акции ПАО "Лензолото" (+9,7% и +9,7% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (+8,2%), ПАО "Южуралзолото" (+6,6%), "СПБ биржи" (+6,4%), ПАО "Инград" (+6%), ПАО "Ижсталь" (+5,7%), ПАО "ИВА" (+4,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,5%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (-5,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,96 млрд рублей (из них 18,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,36 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").