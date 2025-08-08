Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню к уровню начала недели

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В пятницу на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню, отыграв укрепление предыдущего дня и вернувшись в паре с юанем к уровням начала недели.

К 19:00 юань подорожал на 8,6 копейки (или на 0,78%), до 11,0765 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 Банк России увеличил официальный курс доллара на 9-11 августа на 39,49 копейки, до 79,7796 рубля, и поднял курс евро на 21,64 копейки, до 92,88 рубля.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, даже если он пока не намерен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, должна ли состояться встреча Путина и Зеленского перед переговорами российского и американского президентов. "Они бы хотели встретиться со мной. И я сделаю все, чтобы остановить гибель людей", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Путин. "Это зависит от него (Путина - ИФ)", - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопрос, остается ли в силе дедлайн для России, срок которого истекает в пятницу. "Мы посмотрим, что он скажет", - добавил американский лидер.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил 7 августа журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место саммита согласовано, о нем Кремль проинформирует позже. Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Президент США, как ожидается, объявит позже в пятницу о новых вторичных пошлинах для стран, которые ведут торговлю с Россией, сообщает Fox News.

На этой неделе Трамп отмечал, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из России, но не против других стран, делающих то же самое.

Мировые цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, но отступили от внутридневных максимумов и могут завершить неделю с заметными потерями. Динамика рынка определяется опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики, а также ожиданиями, связанными с готовящейся встречей президентов США и России.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,65% до $66,86 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,5%, до $64,2 за баррель. В ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,22 за баррель, WTI - до $64,58 за баррель.

В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. Аналитики и участники рынка опасаются, что война тарифов приведет к ослаблению экономической активности и спроса на нефть на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+. Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдерживало спад на рынке нефти на текущей неделе. Телеканал Fox News сообщил, что позднее в пятницу президент США Дональд Трамп может объявить о новых тарифах для стран, которые ведут торговлю с Россией.

Внимание трейдеров направлено на готовящуюся встречу американского и российского президентов. "Геополитика остается основной движущей силой на нефтяном рынке", - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга.

"В начале недели рубль торговался в узком диапазоне 11,05-11,15 рубля/юань, стабилизировавшись после волатильной предыдущей недели. Под влиянием позитивного новостного фона в четверг нацвалюта протестировала отметку 11 рублей/юань, но не смога закрепиться под ней. При этом Минфин с 7 августа сократил продажи валюты по бюджетному правилу до 0,3 млрд рублей/день после 0,8 млрд руб./день ранее. С учетом этого чистые продажи валюты ЦБ снизились до 9,2 млрд рублей/день с текущих 9,8 млрд рублей/день, что несколько ограничило поддержку рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Российская валюта сегодня растеряла достижения четверга, когда она заметно укрепилась на фоне позитивных новостей, связанных с геополитикой. Правда, во второй половине торгов рубль смог отыграть около половины дневных потерь. Давление на курс нацвалюты может оказывать вероятный переход все большего количества инвесторов и спекулянтов из рублевых активов в иностранную валюту на ожиданиях, что возможное улучшение для России геополитической ситуации не только позволит ЦБ быстрее снижать ключевую ставку, но и ослабит внешнеторговые барьеры. А это в свою очередь приведет к увеличению импорта и оттоку капитала за рубеж", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Курсы валют вчера откатились на двухнедельные минимумы, ведомые всплеском оптимизма в отношении геополитики. Причем биржевой курс юаня, правда, при невысокой торговой активности (парой "юань-рубль" с поставкой "завтра" на Московской бирже наторговали чуть менее чем на 7 млрд юаней), ушел чуть ниже 11 рублей. Однако мы пока не видим достаточных оснований, учитывая низкую цену на нефть и сезонность, для понижения нашего целевого диапазона по юаню и длительного закрепления китайской валюты на низких уровнях. Сохраняем диапазон на уровне 11,0-11,5 рубля, но не исключаем локальные попытки курса опуститься чуть ниже на новостных факторах", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, пара "юань-рубль" открыла четверг гэпом вниз и смогла закрыть день на копейку ниже отметки 11 рублей. Однако говорить о пробое данного уровня пока рано. Политика будет очень краткосрочно влиять на котировки нацвалюты, поскольку крупных спекулянтов, способных не только двинуть, но и удержать рынок, сейчас нет. "Курс рубля определяется балансом спроса и предложения валюты, а он обещает сдвинуться в сторону дефицита долларов и юаней. Поэтому при первых признаках разворота пары "юань-рубль" вверх ее стоит спекулятивно покупать. Торги парой от шорта выглядят более рискованно", - считает Антонов.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают преимущественно снижаться, отыгрывая как понижение ключевой ставки Банка России на июльском заседании, так и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 августа осталась на уровне предыдущего дня - 17,77% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в пятницу по отношению к четвергу на 7 базисных пунктов - до 18,98% годовых, на срок три месяца - снизилась на 3 базисных пункта (до 20,34% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 1 базисный пункт (до 21,54% годовых).