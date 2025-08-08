США готовят IPO Fannie Mae и Freddie Mac с оценкой в $500 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа готовится вывести на биржу ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Размещение может состояться уже в 2025 году. Предполагается, что его объем составит около $30 млрд при оценке агентств на уровне $500 млрд или более.

Власти рассчитывают продать 5-15% акций Fannie Mae и Freddie Mac.

При этом окончательное решение еще не принято, и Трамп продолжает оценивать варианты, сказал источник Bloomberg. В последние недели президент ознакомился с мнениями глав крупных банков о том, как провести сделку.

Ипотечное агентство Fannie Mae было создано правительством США в 1938 году с целью увеличения доступности ипотечных кредитов для населения с низким уровнем дохода. Freddie Mac появилось в 1979 году в рамках расширения этого сегмента.

В сентябре 2008 года управление Fannie Mae и Freddie Mac на фоне кризиса взяло на себя Федеральное агентство по жилищному кредитованию.